  1. بین الملل
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

عمرو موسی:

اعتمادی به دولتهای اسرائیلی نداریم

اعتمادی به دولتهای اسرائیلی نداریم

دبیر کل اتحادیه عرب صبح امروز پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد به هیچ دولتی در رژیم اسرائیل اعتماد ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، عمرو موسی خاطر نشان کرد: دولت کنونی اسرائیل برای دستیابی به صلح و سازش سیاسی تلاش نکرده است و ما شاهد هیچ تحرک مثبتی که صداقت آنها را در این زمینه ثابت کند، نبودیم.

وی خاطرنشان کرد که سیاست کابینه های رژیم صهیونیستی یکسان است و این سیاستها هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال بر اهمیت تحرکات بین المللی در جهت تشویق تمام طرفهای ذیربط به اتخاذ موضع [قاطع] در این زمینه و ملزم کردن اسرائیل به روند صلح تاکید کرد.

کد مطلب 838514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها