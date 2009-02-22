اعتمادی به دولتهای اسرائیلی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، عمرو موسی خاطر نشان کرد: دولت کنونی اسرائیل برای دستیابی به صلح و سازش سیاسی تلاش نکرده است و ما شاهد هیچ تحرک مثبتی که صداقت آنها را در این زمینه ثابت کند، نبودیم.

وی خاطرنشان کرد که سیاست کابینه های رژیم صهیونیستی یکسان است و این سیاستها هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال بر اهمیت تحرکات بین المللی در جهت تشویق تمام طرفهای ذیربط به اتخاذ موضع [قاطع] در این زمینه و ملزم کردن اسرائیل به روند صلح تاکید کرد.