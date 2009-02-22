دیدار خداحافظی سفرای ونزوئلا و هند با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارها سفرای دو کشور ونزوئلا و هند با تشکر از همکاری‌های وزارتخانه‌های مختلف ایران برای انجام هر چه موفقیت‌آمیزتر ماموریت ایشان در تهران اعلام داشتند در طول خدمت در تهران خاطرات خوبی از ایران دارند و همواره دوست ایران باقی خواهند ماند.

وزیر خارجه ایران نیز خطاب به سفیر ونزوئلا گفت: مناسبات ایران با آمریکای لاتین دارای سابقه بیش از 50 ساله است اما در دوره جدید روابط، موجبات شناخت متقابل ملل ایران و آمریکا لاتین را فراهم آوردیم. سه سال گذشته دوره شکوفایی مناسبات دوجانبه بوده است.

متکی روابط تهران کاراکاس را مبتنی بر صداقت و منافع دوجانبه خواند و پیروزی چاوز در همه‌پرسی اخیر را موفقیت ملت ونزوئلا توصیف کرد.

رئیس دیپلماسی ایران به سفیر هند نیز گفت: تهران و دهلی نو دارای منافع و نگرانی‌های مشترک هستند و با توجه به سابقه مناسبات دو کشور باید با استفاده از تجربیات نقشه جدید روابط را دقیق‌تر و کاربردی‌تر ترسیم کنیم.

متکی افراط‌گرایی را یک مشکل فراگیر دانست و گفت: این پدیده به نفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست و در پایان منطقه را در حال تجربه کردن رویکردهای جدید معرفی و اظهار امیدواری کرد دولتمردان آمریکا پا جای پای گذشتگان نگذارند.