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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

دیدار خداحافظی سفرای ونزوئلا و هند با وزیر امور خارجه

دیدار خداحافظی سفرای ونزوئلا و هند با وزیر امور خارجه

سفیران دو کشور ونزوئلا و هند در تهران در پایان مدت ماموریت خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ملاقات و با وی خداحافظی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارها سفرای دو کشور ونزوئلا و هند با تشکر از همکاری‌های وزارتخانه‌های مختلف ایران برای انجام هر چه موفقیت‌آمیزتر ماموریت ایشان در تهران اعلام داشتند در طول خدمت در تهران خاطرات خوبی از ایران دارند و همواره دوست ایران باقی خواهند ماند.

وزیر خارجه ایران نیز خطاب به سفیر ونزوئلا گفت: مناسبات ایران با آمریکای لاتین دارای سابقه بیش از 50 ساله است اما در دوره جدید روابط، موجبات شناخت متقابل ملل ایران و آمریکا لاتین را فراهم آوردیم. سه سال گذشته دوره شکوفایی مناسبات دوجانبه بوده است.

متکی روابط تهران کاراکاس را مبتنی بر صداقت و منافع دوجانبه خواند و پیروزی چاوز در همه‌پرسی اخیر را موفقیت ملت ونزوئلا توصیف کرد.

رئیس دیپلماسی ایران به سفیر هند نیز گفت: تهران و دهلی نو دارای منافع و نگرانی‌های مشترک هستند و با توجه به سابقه مناسبات دو کشور باید با استفاده از تجربیات نقشه جدید روابط را دقیق‌تر و کاربردی‌تر ترسیم کنیم.

متکی افراط‌گرایی را یک مشکل فراگیر دانست و گفت: این پدیده به نفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست و در پایان منطقه را در حال تجربه کردن رویکردهای جدید معرفی و اظهار امیدواری کرد دولتمردان آمریکا پا جای پای گذشتگان نگذارند.

کد مطلب 838524

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