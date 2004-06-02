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۱۳ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۱۲

در پي حادثه دوروز گذشته در محور تربت حيديه گناباد ارسال شد :

نامه 30 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير راه

30 تن از نمايندگان استان خراسان و استانهاي همجوار در پي حادثه دوروز گذشته در محور تربت حيديه گناباد و كشته شدن 37 نفر در نامه‌اي به وزير راه و ترابري خواستار ايمن‌سازي و دو بانده كردن محور تربت حيدريه - گناباد شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، محمدرضا اميرحسنخاني نماينده‌ فردوس و طبس در مجلس هفتم ، با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به حادثه‌خيز بودن اين محور تصريح كرد:  اين محور از نقاط حادثه خيز استان خراسان است و دو شب گذشته نيز تصادفي در اين محور صورت گرفت كه 37 نفر كشته داد .
وي بابيان اينكه اين دومين حادثه از اين دست در محور مذكور و در سال جاري است ،  افزود : درتعطيلات نوروز نيز درحادثه تصادف رانندگي در اين محور 57 نفراز هموطنانمان در اينحادثه جان خودرااز دست دادند .

کد مطلب 83853

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