نامه 30 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير راه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، محمدرضا اميرحسنخاني نماينده‌ فردوس و طبس در مجلس هفتم ، با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به حادثه‌خيز بودن اين محور تصريح كرد: اين محور از نقاط حادثه خيز استان خراسان است و دو شب گذشته نيز تصادفي در اين محور صورت گرفت كه 37 نفر كشته داد .

وي بابيان اينكه اين دومين حادثه از اين دست در محور مذكور و در سال جاري است ، افزود : درتعطيلات نوروز نيز درحادثه تصادف رانندگي در اين محور 57 نفراز هموطنانمان در اينحادثه جان خودرااز دست دادند .