نمای دیگری از وحشی گری صهیونیستها/حمله به پیرمرد فلسطینی با سگ درنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،حاج سالم الفراش پیرمرد بیگناه فلسطینی،چگونگی هجوم وحشیانه صهیونیستهای غاصب به منزل خود را که با همسر هفتاد ساله اش در آنجا زندگی می کند،تعریف کرده است که بسیار تکان دهنده است.



وی می گوید : بیش از پنجاه نظامی اسرائیلی مجهز به سلاح و خودروهای سنگین نظامی، منزلم را محاصره کردند و ناگهان بیست نظامی به بهانه تعقیب یکی از افراد تحت پیگرد خود به داخل خانه ام هجوم آوردند.



هجوم وحشیانه صهیونیستها



این پیرمرد می افزاید : یکی از فرزندانم با حضور گسترده نظامیان اشغالگر در داخل منزل غافلگیر شد و او به صهیونیستها گفته است به همراه خانواده اش در بخشی از منزل سکونت دارد و پدر و مادر پیرش در بخش دیگر خانه ساکن هستند تا اقدام به تیراندازی بی هدف نکنند، اما نظامیان صهیونیست هیچ اعتنایی به سخنان فرزندم نکردند و به زور وارد خانه ام شدند و اقدام به شلیک بمبهای صوتی و شلیک گلوله واقعی کردند.



صحنه تکان دهنده دوم



حاج سالم درباره دومین صحنه تکان دهنده از رفتار وحشیانه صهیونیستهیا غاصب با ملت فلسطین می گوید : نظامیان اشغالگر در اتاق را شکستند، اما من به جز یک سگ عظیم الجثه که قدش به حدود یک متر و نیم می رسید،چیز ندیدم که وحشیانه به من حمله و اقدام به کندن گوش و دستانم کرد و وقتی تلاش کردم این سگ را از خود دور کنم،وحشی گری سگ بیشتر شد و مرا از روی تخت به مدت نیم ساعت بر روی زمین کشید و نظامیان صهیونیست هم بدون اینکه این سگ را از من جدا کنند تنها نظاره گر این صحنه بودند.





آثار وحشی گری صهیونیستها بر روی بدن یک پیرمرد فلسطینی

این پیرمرد می گوید ساعتها بر روی زمین قرار داشت که خون زیادی از او رفت و در نهایت به بیمارستانی در شهر نابلس منتقل شد،اما وضعیت جسمانی وی بسیار وخیم است.



"فارس ابوحسن" رئیس موسسه همبستگی بین المللی، تاکید می کند نظامیان اسرائیلی به عمد با سگ درنده خود به پیرمرد فلسطینی حمله ور شدند، در حالی که قدرت کنترل این سگ را حتی از راه دور داشتند.

وی افزود : عملیات بازرسی منازل فلسطینی ها نیازی به سگها ندارد، هر چند این گونه اقدامات که اشغالگران همچنان انجام می دهند، غیرقانونی است و نظامیان اسرائیلی از سگها برای زیان رساندن به شهروندان فلسطینی و اهانت به آنها استفاده می کنند که نقض آشکار قوانین بین المللی است.