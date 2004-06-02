علي رضا قزوه : شعر تيمور ترنج ، زبان زنده و صريح حادثه بود

علي رضا قزوه - شاعر ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : آثار مرحوم تيمور ترنج از چند زاويه قابل توجه است ، نخست اين كه زبان شعري اش با زبان مردم همخواني داشت و سروده هاي ساده اش به هر مخاطبي روح مي بخشيد ، توانمندي او درسرودن شعرهاي آزاد نيز از ديگرويژگي هاي شعر تيمور ترنج است.شاعر " از نخلستان تا خيابان " افزود : ترنج از جمله شاعراني بود كه ادعايي نداشت و همواره در وادي ادبيات ، به ويژه ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع مقدس تلاش مي كرد .قزوه يادآور شد : حضور او در عرصه هاي دفاع مقدس و پوشيدن لباس رزم ( نيروي دريايي ) از نزديك او را با حادثه جنگ رودررو كرد و باعث شد كه آنچه ترنج مي گويد و مي نويسد ، زبان زنده و صريح حادثه باشد.اين شاعر و منتقد ادبي تصريح كرد : شاعران و نويسندگان ، راويان عصر خود هستند و جامعه بايد بيش از پيش به آنها توجه داشته باشد.