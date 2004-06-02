طلاب حوزه هاي علميه از روش تبليغ امام راحل الگو بگيرند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "رسا" در اين مراسم كه صبح امروز با حضور علما و استادان حوزه و دانشگاه در محل دائمي نمايشگاههاي قم برگزار شد حجت الاسلام حسين بوشهري آشنايي با زبانهاي زنده دنيا و علوم روز را در راستاي انتقال پيام الهي به جهانيان ضروري دانست و اظهار داشت: حوزه علميه قم در چند سال گذشته در استفاده از فن آوري اطلاعات در عرصه پژوهشهاي ديني به موفقيت هاي چشمگيري رسيده است.

وي شناخت نيازهاي فكري و اعتقادي جامعه را از مهمترين وظايف حوزه هاي علميه عنوان و تصريح كرد: حوزه ها بايد شناسايي كاستي هاي نسل كنوني و نسلهاي آينده ، از هم اكنون براي پاسخگويي به نيازهاي آنان برنامه ريزي كند.

در ادامه اين مراسم دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور، حوزه علميه قم را پيشگام استفاده از فن آوري روز در حوزه دين اعلام و افزود: هم اكنون قم به دليل كثرت مراكز تحقيقاتي و اطلاع رساني تبديل به پايگاه استراتژيك در قلمرو فن آوري اطلاعاتي كشور شده است.

شايان ذكر است در اين نمايشگاه كه از 13 تا 18 خردادماه براي بازديد علاقه مندان داير مي باشد 40 موسسه تحقيقات پژوهشي از سراسركشور آخرين دستاوردهاي خود را در موضوعات علوم اسلامي و قرآن در قالب نرم افزار و پايگاههاي اطلاع رساني عرضه مي كنند.

همچنين در اين نمايشگاه براي نخستين بار پايگاه اطلاع رساني مراجع عظام تقليد به همراه استفتاء، توضيح المسائل و آثار آنها در معرض ديد بازديد كنندگان قرار گرفته است.