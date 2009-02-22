به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی عصر امروز با مهدی کروبی دیدار و گفت و گو کردند.

دراین دیدار کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بازخوانی روند تحولات جریان اصلاحات و خط امام(ره)، اظهار داشت: با رحلت امام (ره) در سال 68 اوضاع تغییر کرد، آرایش قدرت بهم خورد ، برای اولین بار41 نفر در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند و حوادثی بر ما گذشت که تا سال 76 -که آن پیروزی بزرگ نصیب جریان خط امام شد- ادامه پیدا کرد و دو قوه مهم کشور به جریان ما تعلق گرفت؛ ولی به سادگی آنها را تحویل دادیم.

کروبی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و آرایش اصلاح طلبان دراین انتخابات افزود: انتخابات ریاست جمهوری در پیش است که به نظر می رسد ازجهات مختلفی هم منحصر بفرد باشد. من و آقای خاتمی اعلام حضور کرده ایم، آقای موسوی هم زمزمه آمدن را دارد ، شاید افراد دیگری هم در ادامه وارد عرصه شوند. خیلی شفاف وصریح می گویم ، حریم ها را نگهدارید. انتخابات تمام می شود اما دوستی و رفاقت ها تمام نمی شود.

وی خطاب به نمایندگان اقلیت مجلس تاکید کرد: باید ازتخریب و تضعیف همدیگر بپرهیزیم وتلاش کنیم از آراء صیانت شود. شما نمایندگان مردم هستید و باید درخصوص تخلفات انتخاباتی-اگر مسئله ای رخ داد-گزارش مستند تهیه کنید.مجموعه فعلی تمام تلاش خود را برای حفظ قدرت به کار بسته است و از همه امکانات برای نگه داشتن آن استفاده می کند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به فعال شدن گروههای سیاسی اصلاح طلب در حمایت از کاندیداهای مورد نظر خود ادامه داد: دوستانی که اعلام حضور کرده اند ، باید در صحنه باشند ، ستادهای خود را فعال کنند ، کارهای انتخاباتی خود را انجام دهند و نگران وحدت نباشند؛ چرا که شما خود مجلسی هستید و با رأی مردم آمده اید و می‌دانید که دو تا سه هفته قبل از انتخابات مشخص خواهد شد چه کسی اقبال وچه کسی موانع دارد واین قابل تشخیص است، لذا باید تدبیری اندیشید تا کار به صورت طبیعی انجام شود نه بخشنامه ای و دستور العملی.

کروبی با بیان اهمیت حضور مردم درصحنه های مختلف کشور خاطرنشان کرد: در این خصوص باید مردم را امیدوار و حساس نمود تا در انتخابات، حضوری حداکثر داشته باشند، این نکاتی که دوستان از لایحه بودجه گفتند فاجعه آمیز است. در سایر بخش ها نیز نابسامانی های گسترده ای را شاهد هستیم. باید مردم را حساس کرده و پای صندوق رأی بیاورند و این تنها راه اصلاحی است که ما پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: در این خصوص با بزرگان نظام صحبت کرده ایم. مردم را باید امیدوار نگاه داشت و فعالیت ها را با جدیت دنبال نمود. عواملی که باعث وحشت و تردید می شود ، مطرح نگردد. نمایندگان مجلس به خاطر داشتن تریبون و جایگاه نمایندگی تاثیرگذار هستند بنابر این در رسانه ها و گردهمایی های سیاسی، تلاش خود را برای به صحنه کشاندن مردم در عرصه انتخابات به کار ببندید.

همچنین دراین جلسه و قبل از سخنان کروبی، حجت الاسلام حسین هاشمیان ، علیرضا تابش ، محمدرضا خباز و جمشید انصاری درسخنانی به تشریح آخرین وضعیت سیاسی ، اقتصادی کشور ، بودجه ، آرایش انتخاباتی و وضعیت نیروهای اصلاح طلب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.