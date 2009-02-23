نیازمند پلیسی با عملکردهای علمی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر دیروز در همایش یک روزه معاونین، روسا، فرماندهان انتظامی شهرستانها، کلانتریها و پاسگاه های انتظامی استان مرکزی در اراک افزود: امروزه روی پلیس علمی تاکید زیاد شده و رویکرد و اقتدار پلیس امروز قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.

وی شناخت آسیبهای اجتماعی، اعتماد سازی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، اطلاع رسانی صحیح و تعامل مناسب با رسانه های گروهی و تعامل با سازمانها و نهادهای مختلف را امری ضروری دانست و گفت: امنیت نقش موثری در توسعه پایدار دارد و نیروی انتظامی در این راستا تلاش مضاعفی دارد.

شعبانی فرد با رضایت بخش خواندن وضعیت امنیت در استان مرکزی تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه، امینت به عنوان یک مولفه برای زندگی بهتر، دارای شرایط بسیار خوبی در استان مرکزی است.

استاندار مرکزی در خصوص پلیس نوین در جامعه گفت: در بینش پلیس نوین، باید حضور فیزیکی پلیس در جامعه به حداقل برسد و به جای آن حضور نرم افزاری پلیس بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در این همایش گفت: امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ هستند که همه باید در حفظ آن تلاش مضاعفی داشته باشند.

آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: در اسلام به مسئله امنیت تاکید و سفارش بسیاری شده و برقراری این مهم در جامعه بر عهده سبز پوشان پر تلاش نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این همایش گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و 617 کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ در این استان کشف و ضبط شده است.

سردار نبی الله حیدری افزود: در این رابطه نیز شش هزار توزیع کننده، حمل کننده و قاچاقچی دستگیر و تحویل مقام قضایی شده اند.

وی بیان کرد: در این مدت 21 فقره قتل در استان به وقوع پیوسته که تمامی آنها کشف شده است و وقوع قتل این استان نسبت به سال گذشته، کاهش 18 درصدی را نشان می دهد.