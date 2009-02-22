سه امتیاز ارزشمند در قزوین گرفتیم / پرسپولیس را در اصفهان شکست می دهیم

بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم فوتبال سپاهان برابر پیکان در قزوین گفت: بازی بسیار سنگینی بود، پیکان یک تیم قدرتمند است اما توانستیم با تلاش مضاعف بازیکنان خود در این دیدار به سختی 3 امتیاز را از آن خود کنیم.

وی ادامه داد: این پیروزی واقعا ارزشمند بود زیرا از یک سو توانستیم تیم پیکان را در زمین خودش مغلوب کنیم و از سوی دیگر فاصله خود با تیم های صدرنشین را حفظ کنیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد آخرین وضعیت نویدکیا اظهار داشت: وی دچار کشیدگی عضله شده است و پس از چند روز استراحت و فیزیوتراپی از فردا در تمرینات گروهی تیم شرکت خواهد کرد.

وی در مورد دیدار حساس آینده این تیم برابر پرسپولیس تاکید کرد: بازی با پرسپولیس حساسیت های خاص خودش را دارد ولی ما برای اینکه بالاتر از این تیم در جدول رده بندی قرار بگیریم، آنها را در اصفهان شکست خواهیم داد. تیم ما در حال حاضر در آرامش و آمادگی کامل قرار دارد و با توجه به حمایت تماشاگران می توانیم پرسپولیس را با شکست بدرقه کنیم.

طاهری در پایان در مورد اعلام نامش به AFC به عنوان سرمربی تیم سپاهان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: تنها در دور نخست با این مشکل مواجه هستیم. ایشان هیچ مشکلی در زمان برگزاری مسابقات ندارند و من تنها باید به جای ایشان در نشست های خبری قبل و بعد از آن مسابقات شرکت کنم که صحبت هایم را در این نشست ها با هماهنگی کامل آقای کاظمی انجام می دهم.

دیدار تیم های فوتبال پیکان قزوین و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در ورزشگاه رجایی شهر قزوین برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر شاگردان فرهاد کاظمی به پایان رسید.