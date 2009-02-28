حفاری 159 حلقه چاه نفت و گاز در 10 استان کشور

حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: با استفاده از ظرفیت دستگاه های حفاری تعداد چاه های حفاری شده در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 حلقه بیشتر است.

وی با اشاره به این که برای تکمیل این چاه ها در مجموع 358 هزار و 32 متر حفاری صورت گرفته است، افزود: متراژ حفاری این چاه ها در قیاس با 11 ماه سال گذشته, 41 هزار و 983 متر افزایش نشان می دهد.

بهمنی درباره آغاز عملیات چهار حلقه چاه اکتشافی دریایی در آبهای خلیج فارس اظهارداشت: عملیات حفاری نخستین چاه در منطقه سالار یک در بهرگانسر از تاریخ 15 بهمن با کاربست دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی شروع شده و تاکنون یک هزار و 440 متر حفاری صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری تعداد خدمات ویژه و فنی را در سال جاری به ترتیب 671 و پنج هزار و 543 مورد عنوان کرد و گفت: این عملیات در بخش خدمات ویژه 83 و خدمات فنی 572 مورد در مقایسه با سال گذشته فزونی دارد.

وی در همین زمینه توضیح داد: در یازده ماه سال جاری 35 هزار و 70 متر حفاری جهت دار و یک هزار و 327 متر مغزی گیری انجام شده است.

شرکت ملی حفاری ایران با بهره گیری از نیروهای توانمند و دارای دانش فنی و تخصصی و به کارگیری نزدیک به 60 دستگاه حفاری خشکی و دریایی هم اکنون بیش از 90 درصد حفاری چاه های نفت و گاز و زمین گرمایی (ژئو ترمال) در کشور را برعهده دارد.