دو میلیارد ریال حق بیمه مجریان طرحهای اشتغال پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزائی عرب صبح امروز در نشست مجریان طرح‌های اشتغال امداد استان اظهارداشت: 650 خانوار از مجریان طرحهای اشتغال و خودکفایی از خدمات بیمه تامین اجتماعی در استان بهره مند شدند.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی امداد شامل بیمه های بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و حوادث می شود و هر سه ماه یکبار بیش از 760 میلیون ریال به عنوان حق بیمه برای مددجویان تحت حمایت از سوی این نهاد پرداخت خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش زیانهای وارده به طرحهای اشتغال مددجویان دانست و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از تمامی امکانات زمینه ای فراهم شود تا طرحهای اشتغال نوپا به فرصتهای شغلی پایدار تبدیل شود.

خزائی عرب گفت: با توجه به اجباری شدن بیمه برای تمام طرحهای اشتغالی، چنانچه به هر دلیل طرحها و سرمایه کار مشمول بیمه قرار نگیرد جبران خسارت احتمالی امکان پذیر نخواهد بود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: نظارتهای موثر و آموزشگر در طی طرحهای اشتغال ایجاد شده، مشاوره شغلی، آموزش ضمن کار برای مجریان طرح‌های اشتغال و حمایت از طرح‌های صنفی و صنایع دستی منطقه ازجمله اهداف و سیاستهای حوزه اشتغال امداد این استان است.

