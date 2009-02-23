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۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

قهرمانی پتروشیمی رازی ماهشهر در لیگ برتر ژیمناستیک

قهرمانی پتروشیمی رازی ماهشهر در لیگ برتر ژیمناستیک

رقابتهای لیگ برتر ژیمناستیک باشگاههای کشور در حالی به پایان رسید که تیم پتروشیمی رازی ماهشهر عنوان نخست این پیکارها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پتروشیمی رازی ماهشهر با امتیاز 35/325، تیم ذوب آهن اردبیل با امتیاز 6/308، تیم زر ماکارون کرج با امتیاز 45/305 و تیم استاد اعظمی فارس با امتیاز 15/224 به ترتیب اول تا چهارم شدند.

در مجموع دو مرحله و عنوان قهرمان قهرمانان محمد رمضانپور از ذوب آهن اردبیل، هادی خناری نژاد از پتروشیمی رازی ماهشهر و محمد مهدی گائینی از زر ماکارون کرج عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این پیکارها از 3 الی 5 اسفند به میزبانی سالن ژیمناستیک شهید چمران یزد برگزار شد. 22 داور برتراین مسابقات را برعهده داشتند.

کد مطلب 838787

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