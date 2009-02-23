قهرمانی پتروشیمی رازی ماهشهر در لیگ برتر ژیمناستیک

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پتروشیمی رازی ماهشهر با امتیاز 35/325، تیم ذوب آهن اردبیل با امتیاز 6/308، تیم زر ماکارون کرج با امتیاز 45/305 و تیم استاد اعظمی فارس با امتیاز 15/224 به ترتیب اول تا چهارم شدند.

در مجموع دو مرحله و عنوان قهرمان قهرمانان محمد رمضانپور از ذوب آهن اردبیل، هادی خناری نژاد از پتروشیمی رازی ماهشهر و محمد مهدی گائینی از زر ماکارون کرج عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این پیکارها از 3 الی 5 اسفند به میزبانی سالن ژیمناستیک شهید چمران یزد برگزار شد. 22 داور برتراین مسابقات را برعهده داشتند.