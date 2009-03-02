دگرگونی های نوین در تلفیق فناوری و زیست شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستاوردهای نوین تأثیر خیره کننده ای بر توسعه سلامتی خواهند داشت و به نوعی مقدمات دستیابی دانشمندان به ایده زندگی طولانی تر برای بشر را فراهم می کند.

باکتریهای مقابله کننده با فساد

باکتریهایی که در دهان زندگی می کنند قند محیط را به اسید لاکتیک تبدیل می کنند که البته این اسید موجب فرسایش مینای دندانها و در نتیجه تخریب این اعضای مهم بدن را به همراه خواهند داشت. در این راستا به تازگی محققان شرکت تحقیقاتی در فلوریدا زنجیره باکتریایی جدیدی مهندسی کرده اند که SMaRT نام داشته و به رغم ایجاد فعل و انفعالاتی بر روی قند موجود در محیط دهان، اسید لاکتیک تولید نمی کنند.

با این حال این زنجیره جدید آنتی بادیهایی را منتشر می کنند که موجب از بین رفتن فساد طبیعی دندانها می شود. دندانپزشکان برای استفاده از این فناوری نوین تنها باید SMaRT را بر روی دندانها بکشند تا سلامت دندانها تضمین شود.

غدد لنفاوی مصنوعی

در کنار این موفقیت مهم، غدد لنفاوی مصنوعی نیز از جمله دستاوردهای مهم زیست فناوری در سالهای اخیر بوده است. چندی پیش دانشمندان انستیتو RIKEN ژاپن نسخه مصنوعی از غدد لنفاوی را ارائه کردند که می تواند در آینده درمانهای پزشکی را با تحولی بنیادین همراه سازد.

اهمیت غدد لنفاوی در این است که سلولهای ایمنی کننده بدن برای مقابله با عفونتهای مختلف را تولید می کنند. به عقیده محققان استفاده از غدد لنفاوی مصنوعی می تواند در آینده از نه چندان دور موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شود. از آن گذشته متخصصان می توانند این غدد را از سلولهای مخصوصی که برای درمان بیماریهایی نظیر سرطان و ایدز مناسب هستند پر کنند.

حسگر تشخیص آسم

به گزارش مهر، حسگرهای تشخیص دهنده آسم یکی دیگر از این تحولات مهم بوده است. در حال حاضر آسم حدود یک چهارم موارد اورژانسی آمریکا را به خود اختصاص داده است اما با استفاده از حسگری که به تازگی در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا ارائه شده است شمار مراجعات اورژانسی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در این دستگاه کوچک که به راحتی در دست قرار می گیرد، نانولوله های کربنی پوشیده از نوعی پلیمر خاص وجود دارد که با تجزیه و تحلیل هوای بازدم بیمار، میزان اکسید نیتریک آن را اندازه گیری می کند. این گاز معمولا در آستانه بروز حملات آسم در بدن تولید می شود.

آزمایش تشخیص پیشرفت سرطان

نمونه برداری ها را باید به فراموشی سپرد. به تازگی فناوری نوینی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ارائه شده است که با استفاده از آن پزشکان می توانند نشانه های سرطان را تنها با بررسی قطره ای از بزاق فرد مورد نظر شناسایی کنند.

به گفته ابداع کنندگان این فناوری، پروتئینهایی که با سلولهای سرطانی در ارتباط هستند با رنگ خاصی بر روی این حسگر مشخص می شوند. این رنگ در قالب نور فلئوروسنتی که با استفاده از نوعی میکروسکوپ مخصوص قابل رؤیت است دیده می شود.

لنزهای تماسی هوشمند

گلاکوما یا همان کوری تدریجی (آب سیاه) دومین عامل کوری در دنیا محسوب می شود. این بیماری زمانی ایجاد می شود که فشار زیادی در درون چشم ایجاد شده و لطمات زیادی به سلولهای شبکیه وارد می شود.

به گزارش مهر، لنزهای تماسی که به تازگی در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شده دربرگیرنده سیم های هادی هستند و به صورت پیوسته فشار و جریان مایعات درون چشمی را در افراد مستعد بیماری کنترل می کند. این لنزها در ادامه اطلاعات به دست آمده را به دستگاهی منتقل می کنند که در لباس بیمار قرار دارد و از آنجا نیز این داده ها به صورت بیسیم به رایانه منتقل می شود.

پزشکان با استفاده از این داده ها می توانند درک بهتری از شرایط بیمار داشته باشند.

ویلچر خودکار

محققان دانشگاه MIT ویلچر خودکاری ساخته اند که تنها با دریافت فرمان صوتی از بیمار، وی را به هرجایی که بخواهد منتقل می کند.

این مدل ابتدایی که هم اکنون مراحل آزمایشی خود را سپری می کند اما ممکن است روزی به دوربین، سامانه لیزری تشخیص دهنده مسافت و همچنین سامانه هشدار برخورد با موانع اطراف مجهز شود.