دادگاههای درمان مدار مسوول رسیدگی به جرایم اعتیاد می شوند

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر بالا بیان کرد: از آنجا که حوزه اصلاح و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام است اصلاحات کنونی نیز توسط این مرجع در حال بررسی و تصویب است. امیدواریم با اصلاح این قانون و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیوه رسیدگی و نوع مجازاتهای تعیینی به افراد معتاد تغییر کند.

مهندس طاها طاهری درباره وضعیت معتادان از نظر قانون گفت: در حال حاضر معتاد بیمار است به شرط آنکه برای درمان مراجعه کرده و گواهی درمان از مراکز درمانی داشته باشد و اگر تاییدیه درمان نداشته باشد مجرم محسوب می شود.

جانشین دبیر کل ستاد ادامه داد: باید راهکارهای لازم در زمینه درمان معتادان ایجاد شود تا وقتی فرد مراجعه کرد تحت درمان قرار گیرد. البته در دو سال گذشته سعی شده این مراکز ایجاد شود.

طاهری با انتقاد از برخی افراد تصریح کرد: ستاد به شدت با کسانی که برای پوشش همگانی درمان معتادان مانع ایجاد می کنند مقابله می کند زیرا نگاههای تنگ نظرانه در حوزه اعتیاد از مسایل جدی ماست. اکنون که قطار مبارزه با اعتیاد به سرعت در حرکت است اگر کسی بخواهد برای حرکت آن مانع ایجاد کند باید منتظر برخورد قاطع باشد.