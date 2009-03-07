4 روش واگذاری نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: 4 روش برای واگذاری سهام نیروگاه های دولتی نیمه تمام تعیین شده که یکی از آنها تکمیل نیروگاه ها توسط دولت است.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: نیروگاه هایی که دارای طرح توسعه نیستند، به دلیل اینکه بودجه آنها به تصویب رسیده است و این بودجه در اختیار سازمان توسعه مربوط به شرکت توانیر قرار گرفته است، اگر بتوان این اجازه را گرفت که بودجه آنها را به بخش خصوصی انتقال داد، در آن صورت بخش خصوصی برای خرید این نیروگاه ها نظیر دماوند و آبادان تمایل خواهد داشت.

وی بر تعیین تکلیف وضعیت طرح توسعه نیروگاه ها تاکید و بیان کرد: البته اکثر نیروگاه ها فاقد طرح توسعه هستند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیر عامل سازمان خصوصی سازی نیز پیش از این در گفتگو با مهر از آغاز واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی تا دو هفته آینده و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داده و گفته بود: 8 نیروگاه دولتی نیز در سال آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

