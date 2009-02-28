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۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

موسیقی درسال87/

موسیقی بانوان در سال جاری کم فروغ بود

موسیقی بانوان در سال جاری کم فروغ بود

ملیحه سعیدی گفت : فعالیت بانوان هنرمند در عرصه موسیقی و اجرای کنسرت های صحنه ای درسال 87 بسیار اندک و کم فروغ بود .

سرپرست گروه موسیقی نی ریز با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقی درسال 87 گفت : به دلیل مشکلات فروانی که در حوزه موسیقی بانوان وجود داشت ترجیح دادم که امسال مانند بسیاری از موزیسین های موسیقی ایرانی کنار بکشم و به کارهای عقب افتاده و تدریس سازقانون مشغول باشم. 

این  نوزانده قانون در ادامه برگزاری جشنواره آوای مهر را تنها اقدام موثر در حوزه موسیقی بانوان در سال جاری دانست و گفت : برگزاری جشنواره موسیقی آوای مهر ویژه بانوان تنها رخدادهای خوب در حوزه موسیقی بانوان بود.

وی در پایان به فعالیت این گروه اشاره کرد و گفت : در راستای تمام مشکلاتی که مطرح کردم گروه نی ریز سال خوبی را سپری نکرد وبجز یکی دومورد برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف تقریبا فعالیت های این گروه تعطیل بود.

کد مطلب 838920

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