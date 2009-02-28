موسیقی بانوان در سال جاری کم فروغ بود

سرپرست گروه موسیقی نی ریز با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقی درسال 87 گفت : به دلیل مشکلات فروانی که در حوزه موسیقی بانوان وجود داشت ترجیح دادم که امسال مانند بسیاری از موزیسین های موسیقی ایرانی کنار بکشم و به کارهای عقب افتاده و تدریس سازقانون مشغول باشم.

این نوزانده قانون در ادامه برگزاری جشنواره آوای مهر را تنها اقدام موثر در حوزه موسیقی بانوان در سال جاری دانست و گفت : برگزاری جشنواره موسیقی آوای مهر ویژه بانوان تنها رخدادهای خوب در حوزه موسیقی بانوان بود.

وی در پایان به فعالیت این گروه اشاره کرد و گفت : در راستای تمام مشکلاتی که مطرح کردم گروه نی ریز سال خوبی را سپری نکرد وبجز یکی دومورد برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف تقریبا فعالیت های این گروه تعطیل بود.