سپاهان - پرسپولیس بیاد قهرمانی لیگ هفتم / چشم امید استقلال به برادر

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و سپاهان فصل گذشته مدعیان اصلی قهرمانی بودند اما در فصل جاری شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و آنها در ایستگاه بیست و نهم برای دستیابی به سکوی سوم جدول رده بندی به مصاف هم خواهند رفت.

سپاهان 47 امتیازی که تنها یک امتیاز با پرسپولیس فاصله دارد برای گرفتن جای این تیم در رده سوم جدول رده بندی فقط به پیروزی در بازی روز جمعه چشم دارد. این تیم می تواند با غلبه بر رقیب سرخپوش خود ضمن صعود به رده سوم اختلاف خود با مدعیان قهرمانی را کمتر از قبل کرده و امیدوارانه تر برای ادامه دیدارهای لیگ تلاش کند.

کابوس مصدومیت

فشردگی مسابقات لیگ برتر بازیکنان ظریف و فانتزی را به حاشیه می راند. آنها در مواجهه با غول مصدومیت سر تعظیم خم می کنند و از ادامه راه باز می مانند. در تیم پرسپولیس علی کریمی و ایوان پتروویچ با مشکل آسیب دیدگی مواجه هستند و به احتمال فراوان در دیدار آینده تیم حضور نخواهند داشت. محرم نویدکیا نیز شرایطی مشابه دو بازیکن مطرح پرسپولیس دارد و غایب بزرگ سپاهان در بازی روز جمعه خواهد بود.

رقبای دهه 80

رقیب سنتی پرسپولیس، استقلال است اما در سالیان گذشته بوده‌اند تیم‌هایی که شانه به شانه این تیم رقابت کرده و حریف قابل احترامی برای این بوده‌اند.

تیم‌هایی چون دارایی و شاهین در دهه 60، یا سایپا در سالهای ابتدایی دهه 70 و سپاهان در سالهای گذشته. سپاهان از فینال جام حذفی فصل 85 - 84 برای پرسپولیس یک رقیب تازه شده است. پس از هیاهویی که اطراف این بازی جنجالی به وجود آمد، دیدار سرخپوشان تهرانی و زرد پوشان اصفهانی رنگ و بوی یک بازی خاص را گرفت تا دیدار نیمه نهایی جام حذفی فصل 86 - 85 که سپاهان در آزادی 4 بریک پرسپولیس را شکست داد و زخم سرخپوشان را نمک پاشید.

اوج حساسیت این دو رقیب تازه فصل 87 - 86 لیگ برتر بود که تا پای سکوی قهرمانی ادامه پیدا کرد. پرسپولیس این دوئل نفس گیر را با گل دقیقه 6 + 90 سپهر حیدری برد و رقیب تازه را جا گذاشت. حالا با گذشت 256 روز از روز قهرمانی پرسپولیس بازهم سرخپوشان و زردپوشان رودرروی هم می ایستند.

سرباز احمدی کجاست ؟

دیدار رفت سپاهان - پرسپولیس در فصل هفتم لیگ برتر یک بازی خاص بود. پرسپولیس صدرنشین بدون باخت لیگ بود و سپاهان را نزدیک ترین تعقیب کننده به خود می دید. در آن بازی حساس و نفس گیر سپاهان با نتیجه 2 بریک پرسپولیس را برد. آن بازی آخرین دیدار سپاهان با لوکا بوناچیچ بود و پایانی بر قدرتنمایی این تیم در ایران و آسیا. آن بازی یک بازی خاص بود. دیداری که سپاهان را در سراشیبی سقوط قرار داد. در این بازی فقط روی یک اتفاق ساده، مواد منفجره مقابل چشمان سرباز احمدی منفجر شد. چشمان او بی سو شد. کمیته انضباطی 5 امتیاز از سپاهان کسر کرد و این تیم سه ماه از بازی در اصفهان محروم شد و ... راستی سرباز احمدی الان کجاست؟ امیدواریم دیگر هیچ سربازی در اصفهان، احمدی نشود!

استقلال اهواز - ذوب آهن

ذوب آهن تنها تیمی است که تا به امروز پابه پای استقلال در جدول رده بندی لیگ برتر بالا آمده است. این تیم با 53 امتیاز تنها سه امتیاز با آبی پوشان تهرانی فاصله دارد. حفظ این فاصله مهمترین هدف منصور ابراهیم زاده تا روز بازی با استقلال در هفته سی ام لیگ برتر است. او و تیمش پیش از بازی بزرگ هفته سی ام لیگ برتر یک بازی دشوار در اهواز مقابل دیگر استقلال لیگ دارند. استقلال اهوازی که با تحمل چهاردهمین شکست فصل خود در دیدار با ملوان بندر انزلی به پنج امتیازی منطقه خطر لیگ رسیده است نه برای همتای بزرگ تهرانی بلکه برای نجات خود باید مقابل ذوب آهن بایستد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 9/12/87

* مقاومت سپاسی شیراز - سایپا کرج، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پاس همدان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* پیام مشهد - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* داماش گیلان - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* راه آهن شهرری - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

شنبه - 10/12/87

* پیکان قزوین - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین