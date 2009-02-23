روحانیت در توسعه مشارکتهای مردمی با پلیس سهم زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار مویدی ظهر امروز در مراسم دیدار جمعی از مسئولان نیروی انتظامی استان فارس با امام جمعه شیراز افزود: طی مدت اخیر مشارکتهای مردمی با نیروی انتظامی در پی هماهنگی و همکاری که بین مسئولان ایجاد شده رو به گسترش و توسعه رفته است اما روحانیت به ویژه ائمه جمعه و جماعات می توانند در افزایش هرچه بیشتر این مشارکتهای مردمی تاثیرگذار باشند.

وی خاطرنشان کرد: طی مدت گذشته در سطح استان فارس با همکاری هایی که بین همه دستگاه ها به وجود آمده، مشارکتهای مردمی با پلیس افزایش یافته و امیدواریم با همیاری علما و روحانیت شهر شیراز و استان فارس در بحث انضباط اجتماعی نیز شاهد جهش و تحولات مناسبی در آینده باشیم.

فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان فارس آمادگی کامل خود را در جهت همکاری برای تحقق اهداف و اولویتهای کاری امام جمعه جدید شیراز اعلام می کند، افزود: در باطن برنامه هایی که آیت الله ایمانی طی خطبه های نماز جمعه شیراز مطرح کردند به انضباط و امنیت اجتماعی که در دستور کار جدی نیروی انتظامی نیز قرار دارد توجه خاصی شده از این رو پلیس استان فارس تمام تلاش خود را برای تحقق این اولویتهای کاری به عمل خواهد آورد.

سردار مویدی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله امنیت در جوامع امروزی بیان کرد: در حال حاضر اگر کشوری در جایگاه ارزیابی قرار گیرد و از لحاظ توسعه سیاسی و اقتصادی شرایط مناسبی نیز داشته باشد اما از امنیتی مناسب بهره نبرد آن کشور را نمی توان پیشرفته و برخوردار از توسعه ای پایدار برشمرد در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تلاش همه بخشها از جمله نیروی انتظامی شاهد برقرار امنیتی پایدار و مناسب در سراسر استان فارس و کشور هستیم.

وی تحقق این مولفه مهم را محصول مشارکتهای مردمی با پلیس و سایر دستگاه ها دانست و افزود: امروز رویکرد پلیس به سوی مشارکتهای مردمی سوق یافته و حاصل این رویکرد نیز در تحقق امنیتی پایدار و در خور نظام جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است.

در ادامه مراسم نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز نیروی انتظامی را فرزند نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که در همین نظام متولد شده، رشد کرده و بزرگ شده است.

آیت الله اسد الله ایمانی بیان کرد : نیروی انتظامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته قبل از آن وجود نداشت از این رو تمام اعضای آن را فرزندان انقلاب اسلامی تشکیل داده اند.

وی وظیفه مجموعه نیروی انتظامی در برقراری امنیت را مسئولیتی خطیر خواند و افزود: اگر کسی برای برقراری امنیت تلاش کند خداوند زحمت او را بدون اجر نخواهد گذاشت.

امام جمعه شیراز گفت: مقوله امنیت از جمله مهمترین موضوعاتی بوده که هم در مجامع دینی و هم در مجامع غیر دینی و غیر مذهبی مورد توجه و بررسی جدی قرار گرفته و همه دولتها و حاکمیتها برای تامین آن در حال تلاش هستند.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به هجمه های مختلف دشمن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بیان کرد: در سالهای گذشته جنگ با دشمن در میدان نبرد بود و از پشت خاکریزهای پیگیری می شد اما امروز این جنگ به درون خانه ها نفوذ کرده و برای مقابله با آن باید هر شخصی و یا گروهی مسئولیت های خود را به خوبی اجرا کند.

وی گفت: دشمن در حوزه نظامی با استقرار پایگاه های مختلف در کشورهای همسایه، در حوزه فرهنگی با روش ناتوی فرهنگی و در حوزه اقتصادی با تحریم 30 ساله وارد عمل شده و در حوزه سیاسی نیز با تمام امکاناتی که در اختیار دارد طی این سالها سعی کرده که نظام را ناکارآمد جلوه دهد و در چنین شرایطی اگر بتوانیم به گونه ای به مردم خدمت کنیم که آنها همواره در صحنه حضور داشته باشند عبادت بزرگی را انجام داده ایم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: نیروی انتظامی به خوبی در انجام این امر موفق شده و حتی می توان گفت هیچ مکان و مراسمی را نمی توان یافت که پلیس در آن حضور نداشته باشد بلکه پلیس قبل از حضور مردم در صحنه حضور داشته و پس از اینکه مردم متفرق شدند بازهم در صحنه حضور دارد و به مردم خدمت می کند.