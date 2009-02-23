مراسم چهلمین روز شهید عملیات تروریستی تربت جام برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، ظهر امروز در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عبدخدایی گفت: هرکاری که در مسیر اسلام و جهاد انجام شود اجر و پاداش شهادت دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شهادت عالی ترین عبادت در کنار حکمت، اندیشه و سیره معصومین محسوب می شود.

وی افزود: شهادت به معنای واژه، یعنی منافع خود را فدای منافع و آرزوهای دیگران کردن است.

حجت الاسلام عبد خدایی تصریح کرد: یک شهید را می توان عارف، اندیشمند، فرهیخته، نخبه و در نهایت حکمران تلقی کرد.

وی گفت: شهید فارغ از هر گونه خودخواهی و منفعت طلبی خواستار کمال و جهاد است.

مراسم چهلمین روز شهادت شهید میلاد لرزان با حضور خانواده وی و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه حکمت رضوی در مسجد ثارالله مشهد برگزار شد.