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۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

مراسم چهلمین روز شهید عملیات تروریستی تربت جام برگزار شد

مراسم چهلمین روز شهید عملیات تروریستی تربت جام برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مراسم چهلمین روز شهادت دانشجوی بسیجی که در عملیات تروریستی شهر تربت جام به شهادت رسید در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، ظهر امروز در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عبدخدایی گفت: هرکاری که در مسیر اسلام و جهاد انجام شود اجر و پاداش شهادت دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شهادت عالی ترین عبادت در کنار حکمت، اندیشه و سیره معصومین محسوب می شود.

وی افزود: شهادت به معنای واژه، یعنی منافع خود را فدای منافع و آرزوهای دیگران کردن است.

حجت الاسلام عبد خدایی تصریح کرد: یک شهید را می توان عارف، اندیشمند، فرهیخته، نخبه و در نهایت حکمران تلقی کرد.

وی گفت: شهید فارغ از هر گونه خودخواهی و منفعت طلبی خواستار کمال و جهاد است.

مراسم چهلمین روز شهادت شهید میلاد لرزان با حضور خانواده وی و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه حکمت رضوی در مسجد ثارالله مشهد برگزار شد.

کد مطلب 838997

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