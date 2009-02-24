به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، هفته نیایش برای فقر جهانی بخشی از برنامه‌های سازمان تیرفاند است که طی آن از کلیساها خواسته شده صداهای خود را متحد کرده و خواستار کمک خداوند در مناطقی شدند که از فقر شدید، فقدان آب آشامیدنی، تبعات تغییرات جوی و نرخ بالای اچ آی وی و سایر چالشها رنج می‌برند.

متیو فراست مدیر اجرایی سازمان مسیحی تیرفاند اظهار داشت: جهان در دست ما است یا ما در دست جهان هستیم. خداوند ما را به این جهان آورده و ما را به همکاری دعوت کرده و ما می‌دانیم که او به نیایشهای ما پاسخ می‌دهد.

هفته نیایش برای رفع فقر جهانی با حضور فعال جوانان و برقراری اماکن ویژه‌ای برای نیایش برگزار می‌شود.

فراست افزود: ما می‌دانیم که دعا کردن درباره موضوعات مربوط به فقر جهانی و رویدادهای جهانی تأثیراتی در زندگی ما و دیگران خواهد داشت.

تیرفاند بخشی از ائتلاف سازمانهای امدادی است که به رهبران گروه 20 گفته تنها سیاستهای عادلانه و ثبات‌پذیر می‌تواند جهان را از مرحله رکود عبور دهد.

این پیام در آستانه برگزاری اجلاس گروه 20 ارسال شده است؛ رهبران گروه 20 روز دوم آوریل برای بحث درباره بحران اقتصادی جهان گردهم جمع می‌شوند.