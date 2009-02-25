۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

خانه حکیم نظامی گنجوی در استان مرکزی به فهرست آثار ملی پیوست

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی از به ثبت رسیدن خانه و محل زادگاه حکیم نظامی گنجوی در تفرش خبر داد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این منزل تاریخی ظرفیتهای خاص برای ماندگاری و حفاظت آثار طبیعی و معنوی را دارد.

وی افزود: در مطالعات صورت گرفته، روستای تاد در حوالی شهرستان تفرش زادگاه نظامی گنجوی است که منزل منتسب به وی در این روستا اکنون نیاز جدی به مرمت دارد.

وی گفت: پرونده 160 اثر تاریخی استان مرکزی برای ثبت در فهرست ملی تهیه شده و 240 پرونده ثبتی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درخت کهنسال سرچشمه محلات، چنار قدیمی تفرش، کوی باران، سراب بلاغ، چشمه و غار دو خواهران شازند، کویر میقان و کوه لجور اراک، جشن انگور و مراسم بیل گردانی نیم ور محلات را از جمله آثار طبیعی استان مرکزی ذکر کرد که برای ثبت در فهرست آثار ملی انتخاب شدند.

