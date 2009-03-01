مشکل مالی "کاشی 40" هنوز حل نشده است

نوربخش به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تعهدات مالی تهیه‌کننده نسبت به گروه سازنده پرداخت نشده و در این مدت ایشان برای حل مشکل پروژه تلاش نکرده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کار پیش برود و مجموعه همچنان در مرحله تدوین متوقف است.

او ادامه داد: هر کارگردانی دوست دارد اثرش دیده شود و من هم تمایل دارم هرچه زودتر مشکل این مجموعه برای پخش حل شود.



"کاشی 40" اولین مجموعه نوربخش و داستان استاد میراث فرهنگی است که با سه جوان دانشجو آشنا می‌شود. ستوده‌نیا نویسنده و تهیه‌کننده این مجموعه 13 قسمتی است که در شبکه استانی کرمان تولید شده و قرار است از شبکه سه پخش ‌شود. سه قسمت از مجموعه را نوربخش تدوین کرده است.



جمشید مشایخی، امیررضا دلاوری، مجید مشیری، فردوس کاویانی، شهرام قائدی، شمسی فضل‌اللهی، کارن بازغی و ... بازیگران مجموعه "کاشی 40" هستند. نوربخش فیلم‌های سینمایی "رای باز" و "عاشق مترسک" را در کارنامه دارد.