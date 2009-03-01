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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۷

مشکل مالی "کاشی 40" هنوز حل نشده است

مشکل مالی "کاشی 40" هنوز حل نشده است

با وجود گذشت شش ماه از پایان تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "کاشی 40" به کارگردانی مهدی نوربخش و تهیه‌کنندگی جواد ستوده‌نیا این مجموعه به دلیل مشکل مالی آماده پخش نشده است.

نوربخش به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تعهدات مالی تهیه‌کننده نسبت به گروه سازنده پرداخت نشده و در این مدت ایشان برای حل مشکل پروژه تلاش نکرده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کار پیش برود و مجموعه همچنان در مرحله تدوین متوقف است.

او ادامه داد: هر کارگردانی دوست دارد اثرش دیده شود و من هم تمایل دارم هرچه زودتر مشکل این مجموعه برای پخش حل شود.

"کاشی 40" اولین مجموعه نوربخش و داستان استاد میراث فرهنگی است که با سه جوان دانشجو آشنا می‌شود. ستوده‌نیا نویسنده و تهیه‌کننده این مجموعه 13 قسمتی است که در شبکه استانی کرمان تولید شده و قرار است از شبکه سه پخش ‌شود. سه قسمت از مجموعه را نوربخش تدوین کرده است.

جمشید مشایخی، امیررضا دلاوری، مجید مشیری، فردوس کاویانی، شهرام قائدی، شمسی فضل‌اللهی، کارن بازغی و ... بازیگران مجموعه "کاشی 40" هستند. نوربخش فیلم‌های سینمایی "رای باز" و "عاشق مترسک" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 839049

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