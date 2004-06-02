اخضر ابراهيمي : پل برمر يك ديكتاتور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق امروز با انتقاد از دخالت آمريكا در تعيين دولت جديد عراق تاكيد كرد واشنگتن قدرت قاهر و غالب در عراق است .

وي همچنين تاكيد كرد كه نيروهاي ائتلاف و دولت جديد به زودي ناچار خواهند بود در مورد مسئله وضعيت نظاميان مستقر در عراق پيش از صدور هرگونه قطعنامه اي در شوراي امنيت براي مشروعيت بخشيدن به آن به توافق برسند.

وي كه در ماه آوريل نظر صدها عراقي را در مورد يك دولت جديد جويا شده بود ، مستقيما آمريكا را متهم به "فريب كاري " پشت درهاي بسته در مورد پروژه حكومت تازه عراق كرد .

وي در اين كنفرانس خبري گفت : من به خاطر شما مي آورم كه آمريكايي ها بر اين كشور حكومت مي كنند بنابراين ديدگاه آنها يقينا عملي مي شود .

او گفت كه دعوت شده بود تا كابينه جديد را به درخواست آمريكايي ها و شوراي حكومت انتقالي عراق انتخاب كند اما پل برمر حاكم آمريكايي عراق در اين كشور قدرت عالي دارد .

وي گفت : من فكر نمي كنم برمر از اينكه من بگويم برمر ديكتاتور عراق است ناراحت شود وي پول اين كشور را و نشان ويژه آن را دارد .

ابراهيمي افزود : دولت موقت عراق كادر محكمي از تكنوكرات ها را تشكيل مي دهد و همچنين ماهيت سياسي قوي را با تمركز بر موقعيت رهبري شامل مي شود .

نماينده ويژه سازمان ملل در عراق با قبول اين موضوع كه دولت جديد بايد به سختي براي به دست آوردن مشروعيت تلاش كند ، گفت : هيچ يك از ما فراموش نمي كنيم كه بالاخره اين تنها يك دولت انتخاب شده است كه مي تواند با مشروعيت ادعا كند كه نماينده مردم عراق است .

وي گفت : در همين زمان اعضاي اين دولت مي دانند و نبايد فراموش كنند كه آنها انتخاب نشدند .

ابراهيمي همچنين با هشدار نسبت به 30 ژوئن موعد انتقال قدرت به عراقي ها گفت : مشكلات عملي وجود دارند كه بروز خواهند كرد و از ديد قانوني حاكميت در دست عراقيها خواهد بود ، چگونه مي توان اين مسئله را با آنچه نظاميان اشغالگر در خيابانهاي بغداد انجام مي دهند ترجمه كرد ؟

وي گفت : يك بحث مفصل در مورد مسائل در حال اتفاق مورد نياز است .