اطلس باستان شناسی کرج تدوین می شود

علیرضا دهقان مهرجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کار تهیه نقشه GIS و مکان یابی آثار باستانی آن به پایان رسیده و و با پیمانکار برای اطلاعات جامع و تکمیلی آن قرارداد بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: اطلس باستان شناسی نشان دهنده موقعیت آثار تاریخی، فرهنگی، مذهبی و گردشگری شهر است که بر روی نقشه جانمایی شده و برای هر اثر و محوطه توضیحات جامع و کامل ارایه شده است.

دهقان ادامه داد: اکنون 30 میلیون ریال برای تهیه نقشه باستان شناسی کرج اختصاص یافته و در آینده نزدیک این اطلس همانند اطلسهای جغرافیایی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

شهرستان کرج دارای یکصد اثر، بنا و محوطه باستانی است که حدود نیمی از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.