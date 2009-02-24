به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد کشیا نایت پالیام، درک لوک و خود تایلر پری در فیلم "ماده‌آ به زندان می‌رود" بازی می‌کنند که در 2032 سینما روی پرده است.

داستان درباره یک مادربزرگ زیرک به نام ماده‌آ است که به زندان می‌افتد و در آنجا با شخصیت‌های مختلف روبرو می‌شود. رده دوم جدول از آن تریلر "ربوده‌شده" با نقش‌آفرینی لیام نیسن شد که در هفته چهارم اکران در 3102 سینما 4/11 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 1/95 میلیون دلار رساند.

فیلم انیمیشن "کورالین" به کارگردانی هنری سلیک در سومین هفته اکران در 2155 سینما 11 میلیون دلار به دست آورد و در رده سوم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم 4/53 میلیون دلار شده است.

کمدی رومانتیک "او از تو خوشش نمی‌آید" با بازی بن افلک با 5/8 میلیون دلار فروش در 3050 سینما ضمن اینکه رده چهارم جدول را از آن خود کرد، مجموع فروش خود را پس از سه هفته به 1/70 میلیون دلار رساند.

"میلیونر زاغه‌نشین" به کارگردانی دنی بویل که دیروز در جوایز سالانه آکادمی اسکار برنده هشت جایزه شد، در 2244 سینما 1/8 میلیون دلار فروخت و فیلم پنجم شد. مجموع فروش این فیلم 15 میلیون دلاری پس از 15 هفته 98 میلیون دلار شده است.

فیلم ترسناک "جمعه سیزدهم" به کارگردانی مارکوس نیسپل که هفته پیش در رده نخست جدول قرار داشت، این هفته 80 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 8/7 میلیون دلار فروش در رده ششم قرار گرفت. بازسازی "جمعه سیزدهم" تاکنون 55 میلیون دلار به دست آورده است.

کمدی رومانتیک "اعترافات یک خوره خرید" ساخته پی. جی. هوگان در هفته دوم اکران با هفت میلیون دلار فروش در 2507 سینما ضمن اینکه در رده هفتم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 6/27 میلیون رساند.

فیلم کمدی "پل بلارت: پلیس مرکز خرید" با بازی کوین جونز نیز در 2835 سینما هفت میلیون دلار فروش داشت و فیلم هشتم شد. این فیلم در شش هفته 4/121 میلیون دلار به دست آورده است.

کمدی "هیجان‌زده!" به کارگردانی ویل گلاک به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده اکران شده، در 1810 سینما شش میلیون دلار فروخت در رده نهم قرار گرفت. نیکلاس دی‌آگوستو و اریک کریستیان اولسن و سارا رومر در این فیلم بازی می‌کنند که داستان آن در یک دبیرستان روی می‌دهد.

تریلر "بین‌الملل" ساخته توم تیکور نیز در دومین هفته نمایش در 2364 سینما 4/4 میلیون دلار فروش داشت و در فیلم دهم شد. مجموع فروش این فیلم 17 میلیون دلار شده است.

12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع 8/119 میلیون دلار به دست آوردند که در مقایسه با موعد مشابه پارسال 33 درصد بیشتر بود.