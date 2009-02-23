5 شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امیرکبیر آرام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام رحلت رسول رحمت(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) پیکر 5 شهید گمنام دفاع مقدس در میان حزن و اندوه دانشجویان و اقشار مختلف مردم در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر به خاک سپرده شد.

کاروان حامل پیکر شهدا که از دانشگاه تهران تا دانشگاه امیرکبیر ادامه داشت، بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، پیکرهای شهدا را با عبور از خیابانهای قدس و حافظ، به سوی دانشگاه امیرکبیر تشییع کردند و در محل از قبل پیش بینی شده به خاک سپردند.

قبل از مراسم تدفین شهدا، مداحان اهلبیت با ذکر مصائب خاندان عصمت و طهارت، فضایی توام با شور و معنویت را آفریدند.

این پنج شهید گمنام در عملیات های محرم، والفجر 8 و کربلای پنج به دیدار معبود شتافته بودند.

دانشگاه امیرکبیر بعد از دانشگاه شریف ، امام صادق(ع)، تهران و پیام نور، میزبان شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس شد.