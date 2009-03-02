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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

فاز دوم مرکز بازپروری کرج احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان تهران از ساخت فاز دوم باز پروری کرج خبر داد.

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: فاز دوم بازپروری شهرستان کرج با همکاری فرمانداری در حال احداث است.

وی افزود: محل ساخت این مرکز به دلایل امنیتی قابل ذکر نیست تا بتوان افراد مبتلا به این بیماری را در مکانی فارغ از تنش و اضطراب درمان کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: فاز اول مرکز بازپروری کرج سه ماه پیش به بهره برداری رسید و تاکنون طی دو مرحله بیش از 80 نفر از معتادان مورد درمان قرار گرفته اند و 26 نفر از آنان به طور کامل اعتیاد خود را ترک داده اند.

سردار اکبرشاهی عنوان کرد: مقرر شده است با همکاری تمامی نهادهای شهرستان کرج، کسانی که در این بازپروریها سلامت کامل خود را به دست آورند مقدمات ورود آنان به اجتماع و بازار کار فراهم شود که به این منظور تاکنون هفت نفر از این 26 نفر در مترو کرج مشغول به کار شده اند.

وی تاکید کرد: امید می رود با پشتیبانی دستگاه های خدمات رسان و فرمانداری بتوان هرچه سریعتر فاز دوم این طرح را نیز به مرحله بهره برداری رساند.

کد مطلب 839093

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