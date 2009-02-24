اخلاق پیامبر باید از طریق مسئولان نظام به همه بخشها تسری یابد

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با سالروز رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع زندگی اهل بیت به عنوان یک موضوع کلان انسانی و بشری برای هدایت انسانها به ویژه در قرنی که در آن انسان نیاز بیشتری به مسائل معنوی دارد مهم است، اظهار داشت: رسانه ها باید بیش از پیش به این مسئله بپردازند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در ادامه به ویژگیهای نبی اکرم در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: سوره قلم آیه 4 می فرماید "انک لعلی خلق عظیم" به راستی که تو دارای اخلاق و صفات والایی هستی، دارای کرامتهایی که انسان می تواند در آن بالا برود و تا آن حد که انسان می تواند پیشرفت کند.

وی در ادامه یاد آور شد: او به عقلانیت و تفکر اهمیت بسیاری می داد، عقلانیت نابی که در فطرت انسان قرار داد و حجت باطنی در کنار حجت ظاهری است. عقلانیت که قرآن نیز به آن اشاره کرده و در کنار مشورت آمده و مسئله مشورت پذیری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سوره شورا نیز به مشورت کردن به منظور کامل شدن عقلها تأکید شده و اگرچه پیامبر خود عقل کل بود، اما به منظور یاد دادن به مردم، از مشورت غافل نبود. مشورت کردن باعث می شود جلوی استبداد رأی گرفته شود. البته باید با افراد صاحب شعور مشورت کرد.

حجت الاسلام موسوی هوایی تصریح کرد: زندگی پیامبر اکرم نکات بسیاری دارد و ساده زیستی، مردمی بودن، فاصله نگرفتن از مردم از دیگر ویژگیهای او است که در کنار مسائل مردمی به مسائل خانوادگی، تربیت فرزندان، رشد آنها توجه می کرد. شهید مطهری در کتاب "وحی و نبوت" این ویژگیها را به شایستگی متذکر شده است.

وی در ادامه و در مورد امام حسن (ع) با بیان اینکه زندگی امام حسن الگوی بزرگی است که کمتر به آن توجه شده است، تصریح کرد: مقاطع مختلف از زندگی معصومین نقطه عطفی در مجموعه معارف دینی اهل بیت است. امام چند وظیفه اساسی دارد یکی از آنها تبیین مسئله اسلام برای عموم و سپس عمل به آن است. مسئله دیگر تربیت شاگردان است که پیامبر و ائمه شاگردان خاص و عمومی داشتند که خود حامل معارف و مبلغ شده و ددر جایگاههای مختلفی تبلیغ می کردند.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به اینکه وظیفه اساسی اهل بیت حاکم کردن دین در جامعه در تمام مناسبتهای اجتماعی بوده که وظیفه بزرگ الهی است و هریک هر کدام به نحوی دنبال این مطلب بوده‌اند، یادآور شد: آنها ویژگیهای حاکم عادل و حکومت عادلانه را تبیین می کردند .

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: تعلیمات امام حسن و تربیت شاگردان و تبیین مسائل مختلف در آن دوران فریب و تسلط نفاق بر جامعه بسیار مهم بود که سعی داشت حاکمیت ظلم، نفاق، ریا و تزویر را به مردم بنمایاند.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از آنکه معاویه برای جنگ با امام حسن (ع) اقدام کرد، مردم با او بیعت کردند، اما معاویه آرام آرام افراد ارتش امام حسن را فریب داد یا آنها را تطمیع کرد تا اینکه گرد امام خالی شد و اگر جنگ می کرد شیعه ای باقی نمی ماند که بتواند حامی دین حقیقی و واقعی باشد، تن به صلح داد آن هم در شرایطی که خطرات بیرونی و خطرات درونی حاکم شده بود. اما این صلح بستر ساز قیام امام حسین (ع) شد. به طوریکه در زمان حضرت علی نیز امیرالمؤمنن به خاطر حفظ اسلام و به خاطر وحدت مسلمانان سکوت کرد که پایه ای برای بسط و گسترش اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی شد.