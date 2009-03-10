به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای از 10 داستان عمدتاً طنز وودی آلن است که پس از انتشار در سال 2006 به یکی از عناوین پرفروش داستانی در آمریکا تبدیل شد.

مصاحبه‌ای درباره شخصیت کارتونی و تلویزیونی میکی موس در خلال پرداختن به پرونده‌ والت دیسنی یکی از داستان‌های این مجموعه است که داستان آن همانند صورت جلسه یک دادگاه روایت می‌شود. این داستان "حادثه‌ای غیرمنتظره که محاکمه دیسنی را تکان داد" اسنام دارد.

"در یک روز بد، می‌توانی تا آخر خط را بخوانی" و "حکایت ماه زده" از دیگر داستان‌های این مجموعه‌اند.

برخی از منتقدان ادبی آمریکایی، این کتاب وودی آلن را مجموعه‌ای از ایده‌های هوشمندانه که همزمان دردناک، نگران کننده و بسیار خنده دار هستند، می‌دانند و آنها را کم و بیش مشابه زندگی خود وی و الهام بخش این داستان‌ها می‌دانند.

این کتاب 300 صفحه‌ای را حسین یعقوبی به فارسی برگردانده و به زودی توسط نشر مروارید متشر می‌شود.

یعقوبی پیش از این نیز کتاب "مرگ درمی‌زند" وودی آلن را به فارسی برگردانده بود که هم اکنون توسط نشر چشمه به چاپ چهارم رسیده است.