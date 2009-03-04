بانک صادرات آماده واگذاری است/درمورد کاهش نرخ سود بانکی چیزی نشنیده ام

حمید برهانی در گفتگو با مهر گفت: موضوع خصوصی سازی بانک صادرات به صورت جدی در حال پیگیری است و به دنبال پذیرش بورس برای واگذار سهام به بخش خصوصی هستیم.

مدیرعامل بانک صادارت با بیان اینکه همچنین بانک موضوع وصول مطالبات خود را به صورت جدی پیگیری می کند، گفت: اقدامات رسمی مربوط به فروش املاک مازاد بانک انجام شده است، به نحویکه این املاک چندین بار به مزایده گذاشته شده است، همچنین از طریق شرکت فروش املاک مازاد بانکها و اطلاعیه های آنها این کار در حال اجرا است.

وی همچنین از رشد 15 درصدی سپرده های بانک صادرات از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد و با بیان اینکه سپرده های بانک در وضعیت مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: سپرده های بانک از نظر نقدینگی کنترل شده است و مدیریت نقدینگی بر آن انجام می شود.

برهانی از فروش 4 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده توسط این بانک خبرداد و با اشاره به استقبال از خرید این اوراق گفت: این اوراق باعث ایجاد پولشویی نمی شود، زیرا اکثر این اوراق توسط سازمانهای مشخص شده ای خریداری می شود.

وی با اشاره به نرخ سود سپرده های 5 ساله بانک به میزان 19 درصد اظهارداشت: پرداخت سود سپرده ها به میزانی بالاتر از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده، برای بانکها مقرون به صرفه نیست، زیرا درغیر اینصورت بانک با زیاندهی و افزایش هزینه مواجه می شود.

مدیرعامل بانک صادارت همچنین نرخ سود تسهیلات بانک در بخش عقود مبادله ای را بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی یعنی 12 درصد و عقود مشارکتی را بر اساس بازدهی طرح و پروژه ها ذکر کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ سود در سال آینده کاهش خواهد یافت؟ گفت: در مورد کاهش نرخ سود بانکی چیزی نشنیده ام.