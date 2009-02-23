طرح نظارت نوروزی در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاور صفرپور بعد از ظهر امروز در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: این طرح با همکاری اصناف و اتحادیه‌های صنفی استان و همزمان با سراسر کشور از 11 اسفند تا 15 فروردین‌ سال آینده اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: رسیدگی به تخلفات نصب نکردن برچسب قیمت،‌ درج نکردن مشخصات کالا، رعایت نکردن حقوق مصرف‌کنندگان، احتکار و کم‌فروشی از جمله مواردی است که در این طرح با آنها برخورد می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان نصب نکردن ضرایب سود احتسابی توسط فروشنده را از دیگر موارد تخلفی عنوان کرد و افزود: فروشندگان برای ایجاد فضای رقابتی سالم و به منظور جلب اطمنیان مشتری باید نسبت به نصب قیمت واقعی و سود احتسابی اقدام کنند.

صفرپور با اشاره به عرضه ملزومات پرمصرف شب عید مردم نظیر خشکبار، لباس و میوه با قیمت مصوب و دولتی، اظهار داشت: با تعامل و نظارت ایجاد شده، سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل و پایانه‌های استان از هرگونه افزایش قیمت و سوء‌استفاده در این ایام جلوگیری می شود.

وی در ادامه از برپایی نمایشگاه بهاره در بیشتر شهرهای استان خبر داد و خاطر نشان کرد: این نمایشگاه‌ها به منظور کنترل قیمت برخی اقلام پر مصرف از 16 تا 26 اسفند برپا می شود.



