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۱۵ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۴۶

پس ازچهارماه سكوت

نويسندگان فيلمنامه انيميشن شرك 3 معرفي شدند

چهارماه از انتشار خبرساخت قسمت سوم ازانيميشن پرفروش " شرك " مي گذرد ، اما شركت فيلمسازي دريم وركز سخني مبني برتاييد يا تكذيب اين اخبارمنتشرنكرد ، با اين وجود موفقيت انيميشن " شرك2 " به اين سكوت پايان داد.

غول سبزرنگ درنمايي ازفيلم شرك

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي شركت فيلمسازي دريم وركزسرانجام نام " پيترسيمن " و" جفري پرايس " را به عنوان نويسندگان قسمت سوم ازاين مجموعه پرفروش اعلام كرد.
" مايك مايرز"،" كامرون دياز" و" ادي مورفي " ازجمله هنرپيشگان مطرحي هستند كه درانيميشن " شرك 3" نيزصدايشان را به كاراكترهاي " شرك "،" پرنسس فيونا " و" دافني " وام مي دهند.
شنيده ها حاكي ازاين است كه اين اثردرسال 2006 به نمايش عمومي درمي آيد.
" ان دالي "، مديربخش انيميشن دريم وركزچندي پيش اعلام كرد :" كاربرروي قسمتهاي دوم وسوم اين اثربدون اطمينان ازموفقيت قسمت دوم ، كارعاقلانه اي نبود.كاميابي اين فيلم مارا دراين راه ثابت قدم كرد."
" شرك دو" كه درحال حاضرمهمان سالنهاي سينماست شرح حال سفرشرك وپرنسس فيونا به سرزمين مادري پرنسس را روايت مي كند.آنها تصميم دارند كه خبر ازدواجشان را شخصا به اطلاع خانواده فيونا برسانند.
قسمت نخست شرك  درسال 2001 به نمايش عمومي درآمد وتنديس اسكاربهترين انيميشن را ازآن خود كرد.اين اثردرآمريكا با فروش 267 ميليون دلاري مواجه شد ودربازارجهاني به فروش455 ميليون دلاردست يافت.
قسمت دوم ازاين مجموعه نيزدر12 روز نمايش با فروش 273 ميليون دلاري مواجه شد. 

 

کد مطلب 83913

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