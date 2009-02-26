به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر پریدخت نخستین داوری دبیر علمی همایش گفت: هدف از برگزاری همایش تبادل علمی بین متخصصین قلب کودکان و متخصصین رشته های وابسته به قلب و عروق از جمله جراحی قلب،بیهوشی قلب، تبادل علمی با متخصصان با تجربه خارج از کشور جهت افزایش سطح دانش و در نتیجه سرویس دهی بهتر به بیماران می باشد.

وی گفت: این همایش با موضوعاتی درباره بیماریهای مادرزادی قلب، اینترونشن ،اکوکاردیوگرافی ، جراحی قلب کودکان، بیهوشی قلب و مراقبت های ویژه ،تصویربرداری و اکو قلب جنین و پرستاری بیماریهای مادرزادی قلب برگزار خواهد شد.

نخستین داوری اظهار داشت: شیوع بیماریهای مادرزادی قلب 8 در هزار تولد زنده است در ایجاد بیماری مادرزادی قلب فاکتورهای متعدد دخالت دارند از جمله علل فامیلی ، علل مادری ( ابتلا مادر به بیماری ویروسی و استفاده از بعضی داروها بخصوص در سه ماهه اول حاملگی ) علل محیطی مانند آلودگی هوا و سیگا و ... می باشد.

دبیر علمی دومین همایش قلب کودکان ایران گفت: تربیت دستیار فوق تخصص قلب کودکان از سال 1355 در بیمارستان قلب شهید رجایی که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان بوده است انجام گرفته، تعداد متخصصین این رشته در آن زمان حدود 5 نفر بوده اند که هم اکنون به 80 نفر رسیده اند و تقریبا در اکثر استانهای دانشگاهی مشغول خدمت می باشند، با افزایش تعداد متخصصین قلب کودکان و افزایش تجربه جراحان قلب اکثر بیماریهای قلبی در ایران قابل درمان بوده و اعزام بیماران به خارج از کشور به صفر رسیده و بعلاوه ما به کشورهای همجوار از جمله عراق ، افغانستان و جمهوری آذربایجان نیز سرویس دهی داریم.

وی افزود: تعداد مقالات پزشکی رسیده حدود 95 مقاله بوده که از بین آنها 80 مقاله برای سخنرانی و ارائه پوستر پذیرفته شده است.

نخستین داوری گفت: این همایش دارای 12 امتیاز باز آموزی برای متخصصین قلب ، 8 و نیم امتیاز برای بیهوشی و متخصصین داخلی و 6 امتیاز برای رادیولوژیست ها و پرستاران در نظر گرفته شده است.

وی افزودک در این همایش پروفسور Bagethe از سوئیس ، پروفسور قریشی از انگلستان ،پروفسور Iei.Berger از آلمان ، پروفسور Galal از عربستان صعودی و پروفسور کاکاوند از آمریکا حضور دارند.

وی در پایان گفت: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیتر می توانند به سایت اینترنتی www.ispccongress.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22663212 تماس حاصل فرمایند.