"بنجامین باتن" برای سومین هفته صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مجموع فروش این فیلم که سه جایزه اسکار امسال را دریافت کرد، به 152 میلیون دلار رسیده است. "مورد عجیب بنجامین باتن" بیشترین فروش را در فرانسه و ایتالیا داشت.

فیلم انیمیشن "بولت" با صدای جان تراولتا در 3800 سینما و 40 بازار 1/12 میلیون دلار به دست آورد و دومین فیلم پرفروش بازار بین‌المللی شد. این فیلم در بریتانیا، هلند، بلژیک، سوئد و نروژ فیلم اول هفته بود و مجموع فروش خود را به 2/155 میلیون دلار رساند.

رده سوم بازار بین‌المللی از آن "ولکری" با بازی تام کروز به نقش یکی از قهرمانان ملی آلمان شد که در 4350 سینما و 57 بازار 5/7 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 83 میلیون دلار رساند.

کمدی رومانتیک "او از تو خوشش نمی‌آید" با بازی بن افلک با 2/7 میلیون دلار فروش در 2237 سینما و 25 کشور به کار خود پایان داد و در رده چهارم قرار گرفت. این فیلم تاکنون 32 میلیون دلار فروخته است.

کمدی رومانتیک "اعترافات یک خوره خرید" ساخته پی. جی. هوگان نیز در 1250 سینما و 10 کشور 4/6 میلیون دلار به دست آورد و فیلم پنجم شد. این فیلم در 10 روز 3/10 میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروخته است.