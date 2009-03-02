نگارش رمان "هزار و یک شب نو" آغاز شد

این داستان نویس و مترجم آثار ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع اصلی این رمان گفت: این رمان در واقع مجموعه‌ای است از داستانهای کوتاه که چند سال پیش آنها را به صورت پراکنده می‌نوشتم اما الان می‌خواهم به شکلی منسجم در یک کتاب و در قالب رمان منتشر کنم.

وی افزود: داستان این رمان درباره مردی است که همسرش فوت کرده و پس از آن اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد که وی را به لحاظ روحی به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کتاب با محوریت سینما نوشته شده و در واقع ادای دینی به فیلمهای تاریخ سینما است.

یعقوبی اضافه کرد: قسمتهایی از این رمان (حدود هشت داستان) پیشتر در روزنامه شرق به چاپ رسیده بود و قرار است توسط انتشارات مروارید تحت عنوان "هزار و یک شب نو" چاپ و منتشر شود.