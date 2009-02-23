برخورد با متخلفان و گرانفروشان نیازمند تعامل و همکاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: تشدید برخورد و شناسایی متخلفان و گرانفروشان در جامعه نیازمند تعامل و مشارکت هر چه بیشتر مردم با نهادهای نظارتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از40 هزار واحد صنفی در استان کردستان فعالیت می کنند و سازمان بازرگانی امکان اینکه به صورت مستمر بر کار این افراد نظارت نماید را ندارد بنابراین باید از همکاری و مشارکت مردم برای برخورد با متخلفان احتمالی استفاده نمود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان عنوان کرد: با توجه به آغاز ایام تعطیلات سازمان بازرگانی برنامه های ویژه ای را برای برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب آغاز کرده که امیدواریم در این راستا از مشارکت و همکاری هر چه بهتر مردمی نیز استفاده کنیم.

محمدیان شمالی بیان داشت: امسال بخش اطلاع رسانی طرح نوروزی تنظیم بازار از اول اسفند ماه آغاز و تشدید نظارت های سازمان بازرگانی و سایر سازمان ها و ادارات ذیربط از 11 اسفند ماه آغاز و تا 15 فروردین سال 88 ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در طول چند سال اخیر و با توجه به اجرای طرح های مشابه در مقاطع مختلف زمانی از افزایش بی رویه قیمت بعضی از اقلام مصرفی خانوارها جلوگیری شده و این موضوع رضایت عمومی را نیز به دنبال داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان از فعالیت بیش از 160 بازرس برای مقابله با گرانفروشی در استان خبر داد و افزود: تا اواسط سال جاری در این سازمان تنها 19 نفر بازرس فعالیت می کردند که با توجه به اقدامات انجام شده هم اکنون این میزان به بیش از 160 نفر افزایش یافته که امیدواریم این کار باعث نظارت بهتر و مستمرتر بر روند مقابله با گرانفروشی و کم فروشی در میان واحدهای صنفی شود.

شمالی در پایان گفت: افزایش عرضه محصولات و کالاهای اساسی خانوار، برگزاری نمایشگاه های بهاره و توزیع یارانه ای مرکبات از دیگر برنامه های سازمان بازرگانی برای تنظیم بازار در ایام عید به شمار می رود.