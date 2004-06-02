تاكيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر پاسداري از ارزشهاي انقلاب

به گزارش خبرگزاري مهر، شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي نايب رييس اين شورا تشكيل جلسه داد.

آيت الله شاهرودي در اين جلسه ازگروه هاي مختلف مردم به ويژه دانشجويان كه ازشهرستانهاي مختلف كشور براي شركت در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) وبزرگداشت قيام خونين 15خرداد با پاي پياده و يا با تيم هاي دوچرخه سواري به تهران آمده اند ، تقدير كرد.

نايب رئيس اين شورا با تاكيد برادامه راه آن حضرت، پاسداري ازميراث گرانبهاي انقلاب وارزشهاي اسلامي ومعنوي گفت : ملت مسلمان وآزاده ايران با شركت دراين مراسم، ضمن تجديد ميثاق با آرمانهاي حضرت امام و انقلاب اسلامي، وحدت و انسجام ملي خود را به جهانيان نشان خواهند داد.

دراين جلسه به پيشنهاد وزيران فرهنگ وارشاد اسلامي وعلوم، تحقيقات وفناوري ، دكتر غلامحسين ديناني و حجه الاسلام طارمي به عضويت درهيات حمايت از كرسي هاي مناظره و نظريه پردازي ( ويژه معارف و علوم انساني ) انتخاب شدند.

همچنين به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اصلاح آيين نامه انضباطي تقلب وتخلف درآزمون سراسري دانشگاه ها به تصويب رسيد.