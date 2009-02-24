به گزارش خبرنگار مهر در تبریز احمد احمدی منش بعد از ظهر امروز در آیین اختتامیه مسابقه خبری شوق دیدار گفت: طی 30 سال گذشته همواره کش و قوس هایی در بین رسانه های ارتباط جمعی بوده است که اکنون نیز ادامه دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقدام مطبوعات در نفهم جلوه دادن مردم غیرقابل قبول است، تصریح کرد: برخی از روزنامه نگاران بیمار متولد شده اند و حتی قلم آنها نیز بیمار است.
وی گفت: همین مطبوعات در مواقعی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را که آرمان های اصولی مردم هستند تحت الشعاع قرار داده و به این خواسته مهم جامعه بی توجهی می کنند.
احمدی منش در عین حال اضافه کرد: البته مطبوعات و جامعه رسانه ای استان و کشورمان در این مدت تعداد زیادی از نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه نگاران متعهد و دلسوز مردم و انقلاب اسلامی را شناسایی، پرورش و به جامعه معرفی کرده اند.
وی در اغدامه با اشاره به خدمات دولت به استان آذربایجان شرقی گفت: اختصاص 10 میلیارد ریال به احداث، تکمیل و تجهیز هنرستان هنرهای تجسمی کوثر تبریز، پنج میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های فرهنگی، پنج میلیارد ریال برای مرمت و تعمیر مساجد و اماکن مذهبی، سه میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های دینی و قرانی، سه میلیارد ریال برای شروع شناسایی موقوفات ربع رشیدی تبریز، احداث پردیس سینمایی و موزه هنرهای معاصر از جمله این مصوبات هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: اختصاص مجوز جابجایی پرسنل مازاد اداری و ایجاد ردیف استخدامی برای 27 نفر جهت فعالیت در ادارت جدیدالتاسیس فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان ها و نیزاختصاص 10 میلیارد ریال برای احداث پنج باب کتابخانه در شهرهای بناب جدید،کشکسرای،بندرشرفخانه،سیه رود و کزوه کنان از دیگر مصوبات هیئت دولت در جریان دور دوم سفر به استان آذربایجان شرقی بوده است.
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