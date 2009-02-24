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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

مطبوعات در مقاطعی خلاف جهت خواسته های مردم حرکت می‌کنند

مطبوعات در مقاطعی خلاف جهت خواسته های مردم حرکت می‌کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی عنوان کرد: در مقاطعی مطبوعات با فاصله گرفتن از آرمانها و خواسته های به حق اقشار مختلف مردم در مسیری حرکت می کنند که منجر به ایجاد مشکل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز احمد احمدی منش بعد از ظهر امروز در آیین اختتامیه مسابقه خبری شوق دیدار گفت: طی 30 سال گذشته همواره کش و قوس هایی در بین رسانه های ارتباط جمعی بوده است که اکنون نیز ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقدام مطبوعات در نفهم جلوه دادن مردم غیرقابل قبول است، ‌تصریح کرد: برخی از روزنامه نگاران بیمار متولد شده اند و حتی قلم آنها نیز بیمار است.

وی گفت: همین مطبوعات در مواقعی استقلال، ‌آزادی و جمهوری اسلامی را که آرمان های اصولی مردم هستند تحت الشعاع قرار داده و به این خواسته مهم جامعه بی توجهی می کنند.

احمدی منش در عین حال اضافه کرد: البته مطبوعات و جامعه رسانه ای استان و کشورمان در این مدت تعداد زیادی از نویسندگان، ‌خبرنگاران و روزنامه نگاران متعهد و دلسوز مردم و انقلاب اسلامی را شناسایی، ‌پرورش و به جامعه معرفی کرده اند.

وی در اغدامه با اشاره به خدمات دولت به استان آذربایجان شرقی گفت: اختصاص 10 میلیارد ریال به احداث، تکمیل و تجهیز هنرستان هنرهای تجسمی کوثر تبریز، ‌پنج میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های فرهنگی، ‌پنج میلیارد ریال برای مرمت و تعمیر مساجد و اماکن مذهبی، ‌سه میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های دینی و قرانی، ‌سه میلیارد ریال برای شروع شناسایی موقوفات ربع رشیدی تبریز، ‌احداث پردیس سینمایی و موزه هنرهای معاصر از جمله این مصوبات هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: اختصاص مجوز جابجایی پرسنل مازاد اداری و ایجاد ردیف استخدامی برای 27 نفر جهت فعالیت در ادارت جدیدالتاسیس فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان ها و نیز‌اختصاص 10 میلیارد ریال برای احداث پنج باب کتابخانه در شهرهای بناب جدید،‌کشکسرای،‌بندرشرفخانه،‌سیه رود و کزوه کنان از دیگر مصوبات هیئت دولت در جریان دور دوم سفر به استان آذربایجان شرقی بوده است.

کد مطلب 839161

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