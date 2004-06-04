بروس لي برروي پرده سينما جان مي گيرد

بروس لي

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايت هاي اينترنتي اين فيلم زندگي لي واستادش را دردهه هاي 1950 و1960 درمحوريت دارد.درآن زمان " لي " تنها درعرصه هنرهاي رزمي فعاليت مي كرد وهنوزبه دنياي بازيگري وارد نشده بود.شنيده ها حاكي ازاين است كه " ليونگ چيو واي " دراين اثرنقش " ين وين" ، استاد " بروس لي " را بازي مي كند.

" بروس لي جان فان ييون كام " ملقب به " بروس لي " درسال 1940 درچين به دنيا آمد وپس ازمدتي سبك " جيت كيون دو" را به عنوان سبك شخصي اش معرفي كرد.

او پس از تحصيل دررشته فلسفه دانشگاه نيويورك وارد عرصه بازيگري شد و كاررا با مجموعه هاي تلويزيوني آغاز كرد.حضور " بروس لي " در فيلمهاي " هواپيماي شكسته" وتواناييهايش درزمينه هنرهاي رزمي موجبات حيرت استادان اين رشته را فراهم كرد.

فيلمهاي " مشتهاي خشم "(1972)،" اژدها وارد مي شود" و " بازگشت اژدها"محصول سال 1973 ازجمله آثارمطرح اين هنرپيشه به شمارمي روند.او همواره درفيلمهايش نقش جوان چيني توانمندي را بازي مي كرد كه عليه تبعيض هاي نژادي و طبقاتي قيام مي كرد.

مرگ مرموزاين هنرپيشه مستعد در سن سي ودو سالگي ودر شرايطي كه تنها يك سال از ارائه اولين فيلم مطرحش مي گذشت، باعث ناراحتي دوستداران هنرهفتم و هنرهاي رزمي شد. علت اصلي مرگ نابه هنگام وي سالها در پرده اي از ابهام باقي ماند.

بسياري اعتقاد داشتند كه اين حادثه در حقيقت يك قتل ازپيش برنامه ريزي شده بوده است . مرگ " براندون لي "، تنها فرزند ذكور " بروس لي " سرصحنه فيلمبرداري فيلم " كلاغ " به شايعات موجود دامن زد و توطئه قتل پدر را قوت بخشيد.جذابيت هاي موجود درزندگي وي باعث شده كه فيلمسازان آسيايي بسياري براي ساخت فيلمي پيرامون آن ابرازتمايل كنند.