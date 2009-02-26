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۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

نمایشگاه تخصصی ماشین آالات چاپ و بسته بندی در کرج برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات چاپ و بسته بندی و صنایع غذایی در محل شرکت سهامی فرش ایران در کرج برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج اولین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی و مواد غذایی، شیرینی و شکلات و مواد شوینده و پاک کننده از نهم اسفندماه به مدت چهار روز با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبان صنایع کرج برگزار می شود.

رئیس اداره بازرگانی کرج در خصوص برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایشگاهها با هدف عرضه و معرفی آخرین فناوریها در بخشهای مربوطه دایر شده است.

سید قاسم گل گواهی افزود: در این نمایشگاه که به همت شرکت بانیان امید و پشتیبانی ادره کل بازرگانی استان تهران و اداره بازرگانی کرج برگزار می شود شرکتهای داخلی و خارجی آخرین توانمندیهای خو را در معرض دید علاقمندان قرار داده و با یکدیگر به رقابت می پردازند. 

وی خاطرنشان کرد: دولت نیز باید ضمن تصویب قوانین موثر و کارآمد در حوزه تجارت خارجی با نظارت دقیق برمبادی ورودی کالا، جلوگیری از ورود کالاهای ارزان و فاقد کیفیت ، فرهنگ استفاده مناسب از تولیدات داخلی را ترویج دهد.

گل گواهی آشنایی با آخرین توانمندیها و استفاده از تجارب دیگر شرکتها به منظور بهبود کیفیت تولید محصولات را از دیگر اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

کد مطلب 839236

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