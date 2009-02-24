شکست بیم در کنار نارنجک/ مدعیان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیشب در هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم بیم بابل با پذیرفتن شکستی تلخ مقابل شهرداری گرگان تنها به یک امتیاز این بازی بسنده کرد. امتیازی که در میان پرتاب اشیا مختلف به دست آمد و در نهایت هم باعث شد بابلی‌‎ها در میان تدابیر امنیتی سالن بازی را ترک کنند.

دیدار شب گذشته دو تیم شهرداری گرگان و بیم بابل که در سالن بسکتبال گرگان برگزار شد در پایان وقت قانونی مسابقه و با وجود اینکه تیم میهمان همزمان در مقابل حریف و تماشاگرانی که آنها را با پرتاب اشیا مختلف آزار می‌دادند، دفاع می‌کرد به تساوی 88 بر 88 منجر شد. ایمان زندی بهترین بازیکن بیم در دیدار دیشب بود که با کسب 38 امتیاز، چهار ریباند، یک توپ ربایی و چهار پاس منجر به گل موثرترین نقش را در پیشروی تیمش تا آخرین دقیقه بازی داشت. با این وجود بابلی‌ها نتوانستند حریف میزبان خود شوند.

در این بازی که 140 دقیقه ادامه داشت تماشاگران گرگانی مشکلات زیادی را در جریان بازی و به خصوص برای بیمی‌ها ایجاد کردند. آنها سه بار با پرتاب نارنجک دست ساز زیر پای نیمکت نشینان باعث اختلال در روند برگزاری بازی شدند.

اما در دیگر دیدارهای هفته هشتم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم مهرام در تهران انتقام شکست بازی دور رفت را از تراکتورسازی کردستان گرفت و موفق شد این تیم را با 9 اختلاف امتیاز شکست دهد.

بسکتبالیست‌های ارامنه در ورزشگاه آرارات و در دیدار با پتروشیمی صدرنشین شکست سنگینی را پذیرفتند. بازیکنان شاخص دانشگاه آزاد که پس از مدت‌ها هفته پیش نتیجه درخور نام خود کسب کرده بودند دیشب بازهم متحمل باخت شدند تا این بار ذوب آهنی‌ها را صاحب 2 امتیاز کرده باشند. ضمن اینکه تیم‌های هیئت بسکتبال لنگرود و هیئت بسکتبال خراسان رضوی در خانه به ترتیب نتیجه را به صبامهر و لوله a.s شیراز واگذار کردند.

نتیجه کامل بازی‌های دوشنبه شب به این شرح است:

* مهرام تهران 98 - تراکتورسازی کردستان 89

* آرارات تهران 74 - پتروشیمی بندرامام 94

* شهرداری گرگان 100 - بیم بابل 94

* ذوب آهن اصفهان 72 - دانشگاه آزاد تهران 70

* هیئت بسکتبال لنگرود 61 - صبامهر 84

* هیئت بسکتبال خراسان رضوی 82 - لوله a.s شیراز 102

جدول رده‌بندی مسابقات به این شرح است:

1- پتروشیمی بندرامام (38 امتیاز)

2- صبامهر (37 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (35 امتیاز)

4- مهرام (35 امتیاز)

5- بیم بابل (30 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (29 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز (28 امتیاز)

8- هیئت بسکتبال شهرکرد (26 امتیاز)

9- تراکتورسازی کردستان (26 امتیاز)

10- آرارات (25 امتیاز)

11- هیئت بسکتبال لنگرود (25 امتیاز)

12- دانشگاه آزاد (25 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (19 امتیاز)