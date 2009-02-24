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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

نوروز امسال سه ملیون مسافر به زنجان سفر می کنند

نوروز امسال سه ملیون مسافر به زنجان سفر می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: پیش بینی می شود در نوروز امسال سه میلیون مسافر به این استان سفر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دیروز در جلسه کارگروه سلامت استان زنجان خواستار ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی استان و راه های مواصلاتی بین شهرهای استان شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه هایی نظیر راهنمایی مسافران، توزیع بروشورهای آموزشی برای شناسایی بهتر استان، فراهم کردن امکان درمان سرپایی مسافران و ارائه سایر خدمات از جمله وظایف این پایگاهها است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: نظارت و بازدید سرزده از این مراکز از وظایف مهم معاونت سیاسی - امنیتی استانداری است.

در ادامه  این جلسه رحیم سروری رئیس سازمان علوم پزشکی و خدمات درمانی استان نیز از اجرای اقدامات ویژه برای حفاظت از سلامت مسافران نوروزی خبر داد.

سروری ادامه داد: اجرای طرح تشدید بازرسی از اماکن عمومی، بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، کنترل بهداشت وسایط نقلیه، برپایی ستاد نوروزی برای مقابله با شیوع هر نوع بیماری خاص، استقرار چهار ایستگاه سلامت و توزیع بروشورهای بهداشتی از برنامه های مهم  دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان است.

سروری افزود: شماره تماس پنج رقمی "09678" آماده پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تخلفات بهداشتی است.

کد مطلب 839270

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