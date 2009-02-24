"دنیس راس" مسئول امور ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با اعلام این خبر به نقل از مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور خلیج فارس و جنوب شرقی نوشت: در این انتصاب هنوز دقیقا نام ایران برای عنوان راس ذکر نشده و عنوان رسمی وی هنوز مبهم است.

گرچه واشنگتن پست تاکید دارد که راس مامور ویژه ایران است، اما گزارشهای دیگر حاکی از آن است که ماموریت وی کلی و منطقه ای است.

رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز طی بیانیه ای این انتخاب را که از چند هفته پیش موضوع آن مطرح شده بود مورد تائید قرار داد و وی نیز این ماموریت را منطقه ای اعلام نمود.



سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه افزود که دنیس راس انتخاب شده است تا وزیر خارجه را در اداره منطقه کمک کند، منطقه ای که آمریکا در آنجا دو بار جنگیده و با چالش های مداومی رو به رو است.