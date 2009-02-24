ازدواج در خرم آباد 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد، فرماندار این شهرستان شامگاه گذشته در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی این شهرستان که در فرمانداری خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده در این شهرستان پنج هزار و 776 ازدواج ثبت شده است.

شریعت نژاد با بیان اینکه در 9 ماه نخست سال گذشته در خرم آباد پنج هزار و 219 ازدواج انجام شده است، تصریح کرد: در 9 ماهه نخست امسال در این شهرستان تعداد 633 طلاق ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.16 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی یادآور شد: در همین مدت زمان 6 هزار و 818 مورد ولادت و یک هزار و 823 مورد فوت در شهرستان خرم آباد به ثبت رسیده است.

فرماندار خرم آباد در ادامه به اهمیت آمار و نقش آن در برنامه ریزیها اشاره و بیان کرد: آمار به عنوان زیرساخت و از نیازهای اولیه و اساسی برای برنامه ریزی محسوب می شود و هر چه آمار و اطلاعات دقیقتر باشد تدوین برنامه ها و ارائه راهکار آسانتر صورت می پذیرد.

شریعت نژاد خاطرنشان کرد: اهمیت تولید آمار دقیق و به موقع بر کسی پوشیده نیست و دستگاههای اجرایی برای دست یافتن به این موضوع موظف به همکاری مستمر و مؤثر با ثبت احوال هستند، ضمن اینکه از مردم نیز انتظار می رود با ثبت به موقع وقایع، ثبت احوال را یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت تولد 15 و مهلت ثبت وفات 10 روز است، از مردم خواست در مهلت قانونی اعلام شده نسبت به ثبت وقایع حیاتی اقدام کنند.

فرماندار خرم آباد همچنین خواستار اطلاع رسانی رسانه ها و صدا و سیمای مرکز لرستان در زمینه ابلاغ این مهلت به عموم مردم شد.