شبکه فیبرنوری ادارات لرستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی رمضانی شامگاه گذشته در جلسه بررسی اجرای طرح فیبر نوری ادارات لرستان، اظهار داشت: اگر بخواهیم به سمت ارائه خدمات الکترونیکی گام برداریم باید زیرساختهای این خدمات را در مرحله اول فراهم کنیم.

وی یادآورشد: مقایسه اعداد و ارقام محاسبه شده در این طرح توسط شرکت مخابرات لرستان و شهرداری خرم آباد حاکی از آن است که در صورتی که این طرح زیرساختی و بسیار ضروری به صورت تجمیع اجرا شود، هزینه های اجرایی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده از شبکه دولت با ضریب امنیتی و سرعت بالا، بهره برداری از شبکه اینترنت و نرم افزارهای متنوع و اختصاصی در ادارات و سازمانهای دولتی اجتناب ناپذیر است، استفاده نکردن از این تکنولوژیها پیشرفته موجب عقب ماندن از روند پرشتاب توسعه خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: با اجرای طرح فیبر نوری به شکل تجمعی حداقل 50 درصد از هزینه های مربوط به ادارات دولتی کاهش می یابد.

محسن محرری یادآور شد: به همین منظور با هماهنگی استانداری تفاهم نامه ای با مخابرات و شهرداری تنظیم می شود که امید است با همت دستگاه های متقاضی شرکت در این طرح، این عملیات زودتر اجرایی شود.

وی یادآور شد: دستگاههای متقاضی حضور در این طرح می توانند مستندات و دستور العملهای ابلاغ شده طرح را دریافت کنند تا با عقد قرارداد اعتبارات لازم تامین و عملیات اجرایی در اولین فرصت آغاز شود.