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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

شبکه فیبرنوری ادارات لرستان اجرایی می شود

شبکه فیبرنوری ادارات لرستان اجرایی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: عملیات اجرایی فیبر نوری ادارت لرستان از 15 فروردین سال آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی رمضانی شامگاه گذشته در جلسه بررسی اجرای طرح فیبر نوری ادارات لرستان، اظهار داشت: اگر بخواهیم به سمت ارائه خدمات الکترونیکی گام برداریم باید زیرساختهای این خدمات را در مرحله اول فراهم کنیم.

وی یادآورشد: مقایسه اعداد و ارقام محاسبه شده در این طرح توسط شرکت مخابرات لرستان و شهرداری خرم آباد حاکی از آن است که در صورتی که این طرح زیرساختی و بسیار ضروری به صورت تجمیع اجرا شود، هزینه های اجرایی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده از شبکه دولت با ضریب امنیتی و سرعت بالا، بهره برداری از شبکه اینترنت و نرم افزارهای متنوع و اختصاصی در ادارات و سازمانهای دولتی اجتناب ناپذیر است، استفاده نکردن از این تکنولوژیها پیشرفته موجب عقب ماندن از روند پرشتاب توسعه خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع استانداری لرستان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: با اجرای طرح فیبر نوری به شکل تجمعی حداقل 50 درصد از هزینه های مربوط به ادارات دولتی کاهش می یابد.

محسن محرری یادآور شد: به همین منظور با هماهنگی استانداری تفاهم نامه ای با مخابرات و شهرداری  تنظیم می شود که امید است با همت دستگاه های متقاضی شرکت در این طرح، این عملیات زودتر اجرایی شود.

وی یادآور شد: دستگاههای متقاضی حضور در این طرح می توانند مستندات و دستور العملهای ابلاغ شده طرح را دریافت کنند تا با عقد قرارداد اعتبارات لازم  تامین و عملیات اجرایی در اولین فرصت آغاز شود.

کد مطلب 839280

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