امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با ایران به سال 88 موکول می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،" کرستوف د- مارگری" مدیر عامل اجرایی شرکت توتال روز گذشته در نیویورک در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همچنان در حال مذاکره با ایران برای امضای قرارداد میلیاردی توسعه میدان گازی پارس جنوبی هستیم ولی امضای قرارداد با ایران به سال جدید ایرانی موکول می شود.

این در شرایطی است که پیشتر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط شرکت توتال تا 30اسفند خبر داده بود.

شرکت توتال مدتهاست برای سرمایه گذاری در ایران در حال مذاکره با ایران است اما به دلیل اختلاف نظر بین سران شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی توتال بر سر قیمت وهم چنین فشارهای بین المللی این موضوع همچنان بی سرانجام باقی مانده است.