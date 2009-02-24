سه نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره، ارتش آمریکا اعلام کرد: در پی درگیری در استان دیاله واقع در شمال عراق دستکم سه نظامی آمریکایی به همراه یک مترجم عراقی کشته شدند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس دراین باره گزارش داد : با کشته شدن این سه نظامی شمار نظامیان آمریکایی که از ماه مارس 2003 یعنی آغاز جنگ عراق در این کشور کشته شدند، به 4 هزار و 250 تن می رسد.

این در حالی است که دو هفته گذشته هم یک گشتی نظامی آمریکایی در شهر موصل هدف قرار گرفت به گونه ای که منجر به کشته شدن 4 نظامی آمریکایی به همراه مترجم آنان شد. این حمله از نه ماه پیش تاکنون یکی از حملاتی به شمار می رود که تلفات سنگینی بر ارتش آمریکا وارد کرد.