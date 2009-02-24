نخست وزیر ژاپن امروز با اوباما در واشنگتن دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این دیدار دو رهبر قرار است مسائلی همچون بحران اقتصادی در جهان، تروریسم و اوضاع در افغانستان و بحران اتمی کره شمالی را مورد بررسی قرار دهند.

رویترز با اشاره به اهمیت این سفر گزارش می دهد که که این دیدار نشان دهنده اهمیتی است که اوباما برای بهبود روابط با این همپیمان آمریکا قائل است.

"رالف راس" رئیس مرکز تحقیقاتی اقیانوس آرام موسوم به "کوسا"درباره این دیدار گفت: این دیدار قطعاً یک دیدار و گفتگو درباره امور فردی و شخصی نخواهد بود زیرا که در ژاپن نسبت به برخی رویکردهای سال آخر دولت جرج بوش در ارتباط با همکاری با دولت کره شمالی در امور خلع سلاح این کشور بدبینی هایی بوجود آمد و به این شائبه را در ژاپن دامن زد که ایالات متحده آنچنان که عنوان می شد نمی تواند متحد پر و پا قرص ژاپن باشد و آنگونه که توکیو می خواهد بر پیونگ یانگ فشار وارد کند.

این دیدار پس از اولین سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منطقه اقیانوس آرام و دیدار از چند کشور این منطقه از جمله ژاپن صورت می گیرد.