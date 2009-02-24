نظارت همگانی ضامن حرکت انسانها در صراط مستقیم است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی روز گذشته در همایش نظارت همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، اظهار داشت: مقوله امر به معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح است و تنها جنبه شعاری ندارد.

وی سلامت جامعه اسلامی را وابسته به امر نظارت همگانی دانست و افزود: برای اینکه جامعه از خطاها و لغزشها در امان باشد با توجه بیشتر و جدی تری به مقوله نظارت همگانی صورت گیرد.

امام جمعه خرم آباد حیات جامعه را در گرو امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و ادامه داد: در تعرف نظارت همگانی و تذکر لسانی مراقبت، مشاهده و مواظبت همه مردم برای تحقق ارزش های متعالی در جامعه اسلامی مد نظر است.

حجت الاسلام میرعمادی با تقسیم نظارت همگانی بر دو قسم دولتی و مردمی، خاطرنشان کرد: در بخش دولتی مسئولان موظفند با استفاده از اهرمهای قانونی برای حفظ ارزشها در جامعه اسلامی تلاش کنند.

وی قسم مردمی نظارت همگانی را مستلزم تذکر لسانی عموم مردم دانست و افزود: اگر نظارت همگانی در جامعه اسلامی تحقق یابد نوعی تعامل میان مردم و حکومت ایجاد می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان خواستار همکاری عموم مردم و دولت برای احیا ارزشها در جامعه شد و اظهار داشت: به لحاظ عقلی احساس مسئولیت افراد در مقابل سرنوشت جامعه موجب زنده نگه داشتن اصل امر به معروف و نهی از منکر می شود.

نظارت همگانی احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه است

امام جمعه خرم آباد در ادامه نظارت همگانی را احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه عنوان کرد و افزود: ضرورت حفظ ارزشها و تعالی جامعه افراد را وادار می کند که نظارت در جامعه همگانی باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه همه باید در حفظ ارزشهای تعریف شده در هر جامعه کوشا باشند، ادامه داد: نظارت همگانی در حفظ ارزش های اسلامی در جامعه اسلامی نوعی مشارکت و حضور در صحنه مردم است.

وی ویژه گی مهم جامعه اسلامی را بی تفاوت نبودن مردم نسبت به سرنوشت جامعه خواند و یادآور شد: بزرگترین خطری که یک جامعه را تهدید می کند بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت جامعه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تمهیدات قانونی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت همگانی به عنوان یک اصل مطرح شده است.

حضور زنان در زمینه نظارت همگانی ضعیف است

نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین با اشاره به آیات و روایات پیرامون ضرورت همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، یادآور شد: از دیگاه قرآن جامعه ای نمونه است که هم نظارت همگانی در آن رواج داشته باشد و هم افراد آن به لحاظ اعتقادی سالم باشند.

وی بیان اینکه بدون تردید جامعه ای الگو خواهد بود که در آن نظارت همگانی تقویت شود، خاطرنشان کرد: اگر نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ای تضعیف شود به طور قطع آن جامعه ارزش الگو بودن خود را از دست خواهد داد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بخشی از آیات سوره مبارکه توبه و ضرورت حضور موثر زنان در زمینه نظارت همگانی، بیان داشت: حضور زنان در عرصه نظارت همگانی تاثیر بیشتری در پی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: متاسفانه در زمینه حضور زنان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر هیچ کاری در جامعه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت فعال جامعه را زنان تشکیل می دهند بر ضرورت تقویت فریضه نظارت همگانی در این قشر از جامعه تاکید کرد.

عزت جامعه در گرو امر به معروف و نهی از منکر است/ نظارت همگانی به بی حجابی محدود نشود

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جامعه ای که در آن نظارت همگانی وجود دارد عظمت و بزرگی می یابد، عنوان کرد: عزت و ذلت یک جامعه در گرو مسئله نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر است.

حجت الاسلام میرعمادی یکی از راههای مقابله با تهاجم فرهنگی را نظارت همگانی دانست و بیان داشت: متاسفانه امروز در جامعه برای امور مختلف سرمایه گذاری صورت می گیرد ولی برای امر به معروف و نهی از منکر ارزش قائل نیستیم.

وی از نظارت همگانی به عنوان اقیانوسی یاد کرد که اگر به راه بیافتد چیزی جلودار آن نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان، محدود کردن نظارت همگانی به مسائلی از جمله بی حجابی را از مشکلات امروز جامعه دانست و یادآور شد: دامنه امر به معروف و نهی از منکر بسیار وسیع و گسترده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر تذکر لسانی رواج پیدا نکند ابرار ذلیل و اشرار عزیر می شوند، یادآور شد: رسانه ها، نشریات و نویسندگان باید نسبت به ترویج فرهنگ نظارت همگانی در جامعه حساس باشند.