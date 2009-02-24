به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با اشاره به افزایش تقاضای شهروندان در روزهای پایانی سال اظهار داشت: ‌میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از اول تا 23 اسفند در روزهای عادی از ساعت 8 تا 13 و 14:30 تا 19:30 و روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت 8 تا13 فعال خواهند بود.

وی افزود : ساعت کار میادین از 24 تا 28 اسفند صبح‌ها بر همین منوال است و بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 20:30 به شهروندان خدمت رسانی خواهند کرد. ‌میادین و بازارهای تابع روز 29 اسفند یکسره از ساعت 8 تا 21 و 30 اسفند نیز یکسره از ساعت 7:30 تا 21 فعال است.

مدیر عامل سازمان میادین، ‌بازارهای این سازمان را در دو روز اول فروردین تعطیل اعلام کرد و بیان داشت: در روزهای سوم و چهارم فروردین نیز میادین و بازارها به صورت نیمروز از ساعت 8:30 تا 13 فعال خواهند بود.

وی در مورد ساعت کار میادین در روزهای 5 تا 11 فروردین نیز اظهار داشت: بازارها در این مدت درروزهای عادی از ساعت 8:15 تا 13 و 14:30 تا 17 فعالیت خواهند داشت و روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز از ساعت 8 تا 13 دایر خواهند بود.

صفایی بازارها و میادین را در روزهای 12 و 13 فروردین تعطیل خواند و افزود: بازارها و میادین شهرداری از 14 فروردین تا پایان ماه نیز از ساعت 8 تا 13 و 14:30 تا19:30 و جمعه‌ها و ایام تعطیل از 8 تا 13 برای خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی فعال خواهند بود.